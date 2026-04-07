Kalev/Cramo kaotas pronksimängus Riia VEF-ile

Kalev/Cramo pääses teisel veerandil 11 punktiga juhtima (34:24), kuid siis jäi nende rünnak toppama ja poolajaks juhtis VEF 41:40.

Kolmas veerandaeg kulges Eesti klubi jaoks eriti vaevaliselt. Veerandaja lõpus tegi VEF 10:0 vahespurdi, kasvatades vahe 13-punktiliseks. Viimane veerandaeg mängu suurt muutust ei toonud ning Kalev/Cramo pidi leppima Eesti-Läti liiga kokkuvõttes neljanda kohaga.

Võitjate poolel sooritas Brandon Huffman kaksikduubli 23 punkti ja 10 lauapalliga, Curtis Hollis toetas teda 20 punktiga. Kalevlaste resultatiivseim oli Anrijs Miška 15 punktiga, Ilja Kurucs lisas omalt poolt 13 silma ja Erik Makke panustas 12 punkti.

Eesti-Läti liiga meister selgub kolmapäeval Tartus, kus Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab finaalis Valmierat. Tartu Ülikool teatas pühapäeva hilisõhtul, et kohtumine mängitakse täismaja ees.