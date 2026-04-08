Põnevas finaalis tuli Tartu välja 14-punktilisest kaotusseisust, aga külalismeeskond kallutas kohtumise viimased minutid siiski enda kasuks. "Ma arvan, et mingis mõttes võib rahule jääda, aga eks täna oli ebatavaline finaalmäng, visati väga palju punkte. Ju see mingis mõttes kaitse taha jäi, mingid mehed läksid liiga hoogu. Individuaalsete soorituste pealt otsustati see mäng ära," kommenteeris ERR-ile Tartu tagamängija Martin Paasoja.

Tartu jättis selja taha suurepärase põhihooaja, kui saavutas 21 võidu ja 5 kaotusega esikoha; sealjuures võideti 13 võõrsilmängust 11. Valmiera kogus ühe võidu vähem ning alistas teel kolmapäevasesse finaali esmalt TalTechi ja seejärel koduse esiklubi Riia VEF-i.

"Täna see tunne ei ole hea – aga kui keegi oleks hooaja alguses küsinud, et mängida finaalis kodupubliku ees... ma oleks selle pakkumise vastu võtnud. Kui juba finaali jõuad, veel kodusaalis, tahad ilmselgelt võita. Sellest on kahju. Me tegime meeskonnana väga stabiilse põhihooaja ja play-off'i," sõnas Paasoja.

Kolmapäevasele finaalile kogunes Tartu Ülikooli spordihoonesse kaasa elama 2865 pealtvaatajat. "Mul on selle üle kõige parem meel, et me üldse sellise mängu saime Tartusse täispubliku ette," tõdes Paasoja. "On näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad. Nii võitude kui kaotuste järel ollakse meie selja taga. Sellest on kahju, et me ei suutnud neile seda võitu pakkuda ja tiitlit Tartusse tuua."