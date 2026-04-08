FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

Tartu enne korvpalli Eesti-Läti liiga finaali
Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab kolmapäeval korvpalli Eesti-Läti liiga finaalkohtumises Läti klubi Valmiera Glass Via.

Sel puhul on Tartu linna skulptuurid saanud kaela Tartu meeskonna fännisallid. Aksessuaaridega kaunistati "Isa ja poeg", "Eesti muusikule", Eduard Tubina skulptuur, "Suudlevad tudengid", Peeter Põllu mälestusmärk, Koidula ja Jannseni mälestusväljak, "Maanaised" ning Oscar Wilde'i ja Eduard Vilde skulptuur.

Lisaks kuvatakse Tartu üht sümbolit Kaarsilda selle kohtumise puhul Eesti ja Läti lipuvärvides.

Tartu Ülikooli meeskond pääses korvpalli Eesti-Läti liiga finaali esimest korda. Hooajal 2018/2019 alguse saanud sarjas on nad vaid korra varem kolme hulka jõudnud: hooajal 2022/2023 teeniti Ukraina klubi Prometei ja Riia VEF-i järel kolmas koht.

Ainsa Eesti klubina on varem Eesti-Läti liiga võitnud BC Kalev/Cramo, kes sai viis aastat tagasi finaalis jagu Riia VEF-ist.

Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Valmiera Glass Via vaheline finaalmäng algab Tartu Ülikooli spordihoones kolmapäeva, 8. aprilli õhtul kell 19.00.

Toimetaja: Siim Boikov

