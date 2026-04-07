Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

Jalgrattasport
Paul Seixas Baskimaa velotuuri teise etapi finišis.
Paul Seixas Baskimaa velotuuri teise etapi finišis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Baskimaa velotuuril näitas taas kõrget taset 19-aastane prantslane Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), kes võitis teisipäeval toimunud teise etapi (Pamplona-Iruña - Cuevas de Mendukilo; 164,1 km).

Esmaspäevases temposõidus vägevat kiirust näidanud Prantsusmaa tulevikutäht tõestas ennast ka mägisema profiiliga etapil. Ta otsustas teisipäevase etapi saatuse teekonna lõpuosas olnud San Miguel de Aralari tõusul, mis oli 9,4 kilomeetrit pikk ja keskmise tõusuprotsendiga 7,9.

Seixas ründas tõusu alguses ning kuigi Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) proovisid erinevatel hetkedel noort prantslast kinni püüda, siis olid kõik edutud. San Miguel de Aralari tipus oli Seixas'i edu 50-sekundiline ning etapi viimasele tõusule minnes oli tema vahe kasvanud enam kui minutile.

Seixas edestas lõpuks teise koha saavutanud Skjelmoset minuti ja 25 sekundiga. Koos taanlasega finišeerusid veel Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe), Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), Alex Baudin (EF Education - EasyPost), Ion Izagirre (Cofidis) ja Lipowitz.

San Miguel de Aralarile järgnenud laskumisel kukkus Mikel Landa (Soudal Quick-Step), kes suutis siiski uuesti sadulasse istuda ning kaotas finišis võitjale enam kui 13 minutiga.

Üldarvestuses on Seixas'i edu teisele kohale tõusnud Roglici ees minut ja 59 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Lipowitz (+2.08) ja neljandat Skjelmose (+2.14).

Kolmapäevasel 153 kilomeetri pikkusel trassil on kaks teise kategooria ja üks kolmanda kategooria tõus. Kokku sõidetakse 2709 tõusumeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

19:33

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

09:44

Rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

06.04

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

06.04

Prantsusmaa tulevikutäht andis Baskimaal võimsa tormihoiatuse

06.04

Flandrias tiitlit kaitsnud Pogacari ähvardab fooritule eiramise tõttu trahv

06.04

Enesekindluse leidnud Palmiste teenis Euroopa karikasarjas võidu

03.04

Operatsioonil käinud Carapaz loodab Girol löögihoos olla

03.04

Hispaania rattur sattus õnnetuse järel intensiivravile

01.04

Ganna röövis van Aertilt finišisirgel võidu

31.03

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

30.03

Reedel haiglas käinud Meier oli pühapäeval võidukas

30.03

Mätik näitas Hollandis stabiilsust

30.03

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

27.03

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

27.03

Mätik näitas ebatavalisel temposõidurajal head taset

27.03

Lensment liitus Saksamaa juunioride tiimiga ja avas hooaja

26.03

Esikümnes lõpetanud Kõiv valis Belgias vale liini

26.03

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

sport.err.ee uudised

19:33

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

18:52

Novosjolov soovib vehklemisliidu presidendiks Lavly Perlingut

18:10

Maguire sõlmis Manchester Unitediga uue lepingu

17:38

Maratonijooks saab eraldi maailmameistrivõistlused

17:00

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

16:21

Rally Estonia testikatse toimub reedel

15:42

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

15:11

Walesi jalgpallikoondise kapten kuulutas karjääri lõppenuks

14:36

Premium liiga esimese kuu parimad valiti täiseduga alustanud Kaljust

13:49

Dodgers lõi finaali kordusmängus üle Toronto aia viis palli

13:15

Karistusvisetel võitnud Kings kerkis taas play-off'i kohale

12:43

Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

12:06

Lucas Leok astus Saksamaa meistrivõistlustel pjedestaalile

11:32

Legia alistas Suuroru klubi, Tass naasis platsile tubli esitusega

11:00

KUULA | "Võimla" võttis sel nädalal luubi alla pingelised pallimängud Uuendatud

10:58

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

10:21

Soometsa ja Stardi eduseis kestis vaid kaks minutit

09:44

Rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

09:09

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

08:37

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

