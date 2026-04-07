Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

Esmaspäevases temposõidus vägevat kiirust näidanud Prantsusmaa tulevikutäht tõestas ennast ka mägisema profiiliga etapil. Ta otsustas teisipäevase etapi saatuse teekonna lõpuosas olnud San Miguel de Aralari tõusul, mis oli 9,4 kilomeetrit pikk ja keskmise tõusuprotsendiga 7,9.

Seixas ründas tõusu alguses ning kuigi Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) proovisid erinevatel hetkedel noort prantslast kinni püüda, siis olid kõik edutud. San Miguel de Aralari tipus oli Seixas'i edu 50-sekundiline ning etapi viimasele tõusule minnes oli tema vahe kasvanud enam kui minutile.

Seixas edestas lõpuks teise koha saavutanud Skjelmoset minuti ja 25 sekundiga. Koos taanlasega finišeerusid veel Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe), Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), Alex Baudin (EF Education - EasyPost), Ion Izagirre (Cofidis) ja Lipowitz.

San Miguel de Aralarile järgnenud laskumisel kukkus Mikel Landa (Soudal Quick-Step), kes suutis siiski uuesti sadulasse istuda ning kaotas finišis võitjale enam kui 13 minutiga.

Üldarvestuses on Seixas'i edu teisele kohale tõusnud Roglici ees minut ja 59 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Lipowitz (+2.08) ja neljandat Skjelmose (+2.14).

Kolmapäevasel 153 kilomeetri pikkusel trassil on kaks teise kategooria ja üks kolmanda kategooria tõus. Kokku sõidetakse 2709 tõusumeetrit.