Prantsusmaa tulevikutäht andis Baskimaal võimsa tormihoiatuse

Jalgrattasport
Paul Seixas
Paul Seixas
Jalgrattasport

Baskimaa velotuuri avaetapiks olnud 13,8 kilomeetri pikkuse individuaalse temposõidu võitis alles 19-aastane prantslane Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Seixas on uue põlvkonna üks talendikamaid rattureid, kellest prantslased ootavad pikisilmi konkurenti Tadej Pogacarile ja Jonas Vingegaardile ehk potentsiaalset suurtuuride võitjat. Sealjuures kaotas Seixas kuu aega tagasi mainekal Strade Bianche'i ühepäevasõidul vaid Pogacarile endale.

Üks tähtis element mitmepäevasõitude võitmiseks on hea temposõiduvõimekus ja seda 19-aastane tulevikutäht esmaspäeval Bilbaos ka tõestas, kui tegi pika puuga ära kõigile kokkuvõtte nimel sõitvatele konkurentidele.

Seixas sai 13,8-kilomeetrisel distantsil kirja aja 17.09, millega edestas teiseks tulnud kaasmaalast Kevin Vauquelini (INEOS) 23 sekundiga. Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe; +0.28) oli neljas, tema meeskonnakaaslane Florian Lipowitz (0.33) kuues ning UAE tipud Brandon McNulty ja Isaac del Toro kaotasid juba ligi minutiga.

"Kõik oli perfektselt planeeritud, sõitsin täpselt õiges tempos. Meeskond oli väga hästi valmistunud ning kogu töö kandis täna vilja," sõnas World Touri tasemel esimese võidu teeninud Seixas. "Mul on hea meel, et sain sellise vahe: see annab mulle ülejäänud nädalaks enesekindlust. Pean kandma liidrisärki ja olen nüüd soosik võidule, aga kuue päeva jooksul võib veel kõike juhtuda," lisas ta.

Baskimaa velotuuri teisel päeval sõidetakse 165 kilomeetrit 3200 tõusumeetriga, kavas on üks esimese ja üks teise kategooria tõus.

Toimetaja: Anders Nõmm

Prantsusmaa tulevikutäht andis Baskimaal võimsa tormihoiatuse

