Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

Paul Seixas
Baskimaa velotuuri kolmanda, 153-kilomeetrise etapi võitis Axel Laurance (Ineos Grenadiers), üldliidrina jätkab 19-aastane prantslane Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Prantslane Laurance ja kohalik mees Igor Arrieta (UAE Team Emirates) kuulusid kolmanda etapi keskel eraldunud 16-mehelisse jooksikute gruppi ning läksid kahekesi eest Sarasola tõusul umbes 25 km enne finišit.

Arrieta ründas ülesmäge finišikoridoris esimesena, aga ei suutnud sel hooajal väga heas hoos olnud Laurance'i selja taga hoida ning prantslane võttis oma aasta neljanda võidu. Kolmanda koha sai Natnael Tesfatsion (Movistar).

Üldliidrina jätkab 19-aastane Prantsusmaa tulevikulootus Paul Seixas, kes edestab 1.59-ga Primož Roglicit ja 2.08-ga Florian Lipowitzi (mõlemad Red Bull-Bora-Hansgrohe). Neljapäeval sõidetakse 167-kilomeetrine künklik etapp 3119 tõusumeetriga.

Toimetaja: Anders Nõmm

