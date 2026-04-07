Rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

Finaalsõidus oli parim prantslane Titouan Faure, kellele järgnesid taanlane Jeppe Kejlstrup ja Raid. Päev varem, kolmandal etapil oli eestlane lõpetanud kaheksandana, mis valmistas talle küll tõsist pettumust, kuid see ei avaldanud mõju tema järgmistele sooritustele, vahendab ejl.ee.

"Panin kolmanda etapi finaalis väravasse sisse ja esimeses kurvis sõideti mind rajalt välja," rääkis Raid. "Teisel päeval tundsin ennast aga väga enesekindlalt, sõitsin kiireimaid aegu ning läksin poolfinaali juuniorite parima ajaga ja esimese rajavalikuga. Edestasin poolfinaalis ka Euroopa karikasarja liidrit kuni kolmanda sirge lõpuni, kus hüppe peal tuli küljetuul, kaotasin hoo ja ta läks viimasel sirgel napilt mööda."

Finaalsõidus oli eestlase start hea. "Aga teine pedaal ei olnud perfektne ja jäin esimese sirge lõpus neljandaks. Kolmandal sirgel sõitsin siiski kolmandast kohast mööda ja tulin poodiumile. Kiirus oli olemas ning teisel päeval õnnestus see realiseerida ja tulemus ära teha," ütles Raid.

Varasemalt on eestlastel Championships arvestuses ette näitada kaheksandad kohad, mille on teeninud Oliver-Sten Saar ja Tõnis Mugra.

Teistest eestlastest sai Paula Palmiste (G15/16) neljanda, Ryan Oks (B9) ja Anden Kaju (Cruiser 17-29) seitsmendad, Felicity Laur (G8) üheksanda, Rommi Maidla (B15/16) 25., Jesse Laur (B12) 27., Mirtel Maidla (G15/16) 35. ja Mattias Laur (B15/16) 41. koha.

BMX-krossi Euroopa karikasarja viies ja kuues etapp sõidetakse 25. ja 26. aprillil Tšehhis Benatky nad Jizerous.