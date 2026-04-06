Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

Kuigi 27-aastase Wolfi edetabelikoht on teises tuhandes ning Sarasotas mängis ta kutsega, siis on tegemist väga eduka tennisistiga: kolm aastat tagasi oli ta pärast Austraalia lahtistel neljandasse ringi jõudmist maailma edetabelis 39. kohal, kahel korral jõudis ta kodusel New Yorgi slämmiturniiril kolmandasse ringi.

2021. aastal käis Wolf kahel songaoperatsioonil, mille tõttu jäi tal vahele enam kui pool hooaega; vigastused on teda seganud ka viimastel aastatel ning eelmisel aastal ameeriklane sisuliselt platsil ei käinudki.

Esmaspäevases mängus võitis Glinka oma esimeselt servilt 86 protsenti mängitud punktidest ning ei lubanud Wolfile ainsatki murdepalli. 15 äralöögi kõrval läks kirja 20 lihtviga, ameeriklasel olid samad näitajad vastavalt 18 ja 41.

Sarasotas kuuenda asetusena mängiva Glinka järgmine vastane veel teada ei ole. Veerandfinaalis võinuks potentsiaalseks vastaseks tulla neljanda paigutusega tänavune Clevelandi Challengeri võitja Colton Smith, ent ta kaotas kaasmaalasele Tyler Zinkile (ATP 325.).

Järgmisel nädalal mängib Glinka Tallahassee Challengeri turniiril, nädal pärast seda mängitakse ka Savannah's.