Õunmaa ja Üprus langesid sulgpalli EM-il konkurentsist avaringis

Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus Autor/allikas: Eesti Sulgpalliliit
Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus pidid sulgpalli Euroopa meistrivõistluste avapäeval Hispaanias segapaarismängu avaringis tunnistama tugevate vastaste paremust.

Maailma edetabelis 110. kohal asuvad Õunmaa ja Üprus mängisid maailma 30. paari Rasmus Esperseni ja Amalie Cecilie Kudskiga Taanist. EM-il kuuendat paigutust omavad taanlased alustasid kohtumist kindlalt ja kiire tempoga ning Eesti paaril oli raskusi oma mängu käima saamisega.

Esimese geimi teises pooles suutsid Õunmaa ja Üprus saali oludega ja vastaste mänguga kohaneda ning teine geim kulges juba tasavägiselt. Favoriitidena kohtumisele tulnud taanlased võtsid siiski võidu 21:8, 21:19. 

"Esimeses geimis püüdsime teha nii, nagu taktikaliselt enne mängu arutasime, aga see ei õnnestunud ning me ei saanud end kuidagi käima. Esimese geimi lõpuks harjusime saaliga ja sellega, et pall oli täna kiirem, kui eile trennides. Kui punktid hakkasid tulema, saime ka ise hoogu juurde. Võrreldes Eesti tasemega on mängutempo täiesti teistsugune, tullakse kohe algusest sellega peale ning see on natuke harjumatu," võtsid Õunmaa ja Üprus EM-i kokku.

Eesti mängijatest pääses EM-ile veel Kristin Kuuba naiste üksikmängus. Kuuba peab esimese kohtumise kolmapäeval. Ka tema vastane on kõrgest klassist, maailma edetabelis 20. kohal asuv ning EM-il teise asetusega Line Christophersen Taanist.

Kuuba sõnas EM eel, et ettevalmistus on läinud hästi: "olen saanud treenida enamasti valuvabalt ning vastavalt plaanile. Esimese ringi vastane on väga tugev, olen teda mõned aastad tagasi Taani liigas korra võitnud, kuid ülejäänud kohtumised tema vastu kaotanud. Tegemist on väga ebamugava vastasega, kes on väga ründava mängustiiliga. Mängu võtmesõnadeks on kaitsemäng ja võitluslikkus," ütles Kuuba.

Toimetaja: Anders Nõmm

