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Kristin Kuuba alustab MM-i: olen saanud murevabalt treenida

Sulgpall
Kristin Kuuba
Kristin Kuuba Autor/allikas: Karli Saul
Sulgpall

Eesti sulgpalluritest võistleb esmaspäeval algaval sulgpalli MM-il Indias naiste üksikmängus Kristin Kuuba.

Kuuba läheb loosi tahtel esimeses ringis vastamisi maailma edetabelis 80. kohal oleva Vu Thi Trangiga Vietnamist. Kuuba positsioon maailma edetabelis on 133. Varem on Kuuba sama vastasega kohtunud samuti MM-il, seitse aastat tagasi, kui peale jäi Trang.

Eestlanna sõnul on ettevalmistused tiitlivõistluseks läinud hästi. "MM-ile sõidan eesmärgiga näidata enda parimat mängu. Tunnen, et viimastel kuudel on treeningud läinud hästi. Meil käis külas Indoneesia juurtega treener Soomest ning külastasin paariks päevaks ka enda sulgpalliklubi Triiton laagrit Kilingi-Nõmmel. Tervis on ilusti vastu pidanud ja olen saanud murevabalt treenida," sõnas Kuuba.

Esimesed ringid mängitakse 17. ja 18. augustil. Kuuba mäng toimub teisipäeval.

Naiste üksikmängus on parima paigutusega olümpiavõitja An Se Young Koreast. Meeste üksikmängus on favoriit tiitlikaitsja Shi Yu Qi Hiinast. Euroopa mängijatest on Anders Antonsenil Taanist neljas ja prantslasel Christo Popovil viies paigutus. Eurooplasi võib medalinõudlejateks pidada veel segapaarismängus, kus Matthias Christiansenil ja Alexandra Bojel on kolmas asetus ning eelmise aasta pronksmedalistidel Thom Gicquelil ja Delphine Delruel on viies paigutus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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