Kristin Kuuba kaotas EM-il maailma 20. reketile

Kuuba sai loosiga raske vastase ja pidi juba esimeses kohtumises vastu astuma maailma edetabeli 20. mängijale, kes on ühtlasi maailma edetabelis praegu kõrgeimal kohal asuv Euroopa sulgpallur. Taanlanna alustas ründavalt ja Kuuba jäi esimestest punktidest peale surve alla.

"Ei olnud kõige parem esitus, aga au ka vastasele, ta mängis väga hästi. Nii, kui minu tõsted olid lühikesed või ebakvaliteetsed, karistas ta kohe ära ja see oli tänase mängu põhiprobleem. Kuna tal on nii hea rünnak, siis oli väga raske selle surve alt välja tulla ning mängu tempo oli võib-olla veel kiirem, kui ma arvasin," kirjeldas Kuuba kolmapäevast kohtumist.

Kristin Kuuba jäi sellega EM-il jagama 17. kohta. Segapaarismängus jäid Ramona Üprus ja Mikk Õunmaa samuti jagama 17. kohta, kui kaotasid esimeses ringis kuuenda asetusega Taani paarile Espersenile ja Kudskile.