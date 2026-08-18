Sulgpalli MM algas üllatustulemusega

Mullu esimest korda meeste üksikmängus maailmameistriks kroonitud ja tänavu oma esimese Aasia meistritiitli võitnud Shi kaotas põhitabeli esimeses ringis indialasele Ayush Shettyle 14:21, 21:13, 19:21. Matši kohtunik oli eestlanna Iiris Metspalu.

Eriti kaasahaaravaks kujunes kolmas geim, kus Shetty asus juhtima 17:5, kuid seejärel hakkas hiinlane vahet vähendama. Shi suutis geimi lõpus neli järjestikust matšpalli päästa, aga Shetty oli viiendal katsel edukas ning tagas endale koha järgmises ringis.

"Olin lõpus veidi meeleheitel. Üritasin lihtsaid punkte teenida, aga maailma esinumbri vastu ei ole see võimalik. Seega andsin talle tegelikult võimaluse mängu tagasi tulla," rääkis oma MM-debüüdi teinud indialane. "Loomulikult oli tegemist erilise võiduga – debüteerisin kodupubliku ees, maailma esinumbri vastu. Paremini ei olekski saanud minna. Sain tohutult enesekindlust juurde," lisas ta.

Shetty ei olnud tiitlikaitsja jaoks võõras vastane, sest mehed olid varem omavahel kohtunud kolmel korral ning igas mängus oli võidutsenud Shi. Sealhulgas ka aprillis toimunud Aasia meistrivõistluste finaalis, kus hiinlane pani oma paremuse kindlalt maksma numbritega 21:8, 21:10.

Üllatustulemuse valmistanud Shetty kohtub teises ringis Sri Lanka esindaja Dumindu Abeywickramaga, kes sai 17:21, 21:15, 21:9 jagu peruulasest Adriano Vialest.

Ülejäänud esmaspäeval võistlustules olnud favoriidid ei vääratanud. Neljakordne MM-medalist taanlane Anders Antonsen (4.) alistas 21:19, 21:17 skooriga aseri Dicky Dwi Pangestu, 2022. aasta MM-pronks Taiwanist, Tien Chen Chou (6.) oli 21:12, 21:12 üle filipiinlasest Clarence Villaflorist ning 2022. aasta Aasia mängude võitja, hiinlane Shi Feng Li (8.) teenis 21:7, 21:10 võidu Kasahstani esindaja Dmitri Panarini üle.

Teisipäeva lõunal alustab oma teekonda MM-il Kristin Kuuba. Tema esimeseks vastaseks naiste üksikmängus on maailma edetabeli 80. reket, vietnamlane Vu Thi Trang. Naiste üksikmängus on tiitlikaitsja rollis jaapanlanna Akane Yamaguchi (2.).