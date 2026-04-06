Asi ja Teder lõpetasid põhihooaja, Jaama aitas Columbia turniirivõiduni

Korvpalli naiste EM-valiksari: Eesti - Läti. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest sai eelmise nädalaga põhiturniir läbi ka Anna Gret Asi ja Johanna Eliise Tederi jaoks. Ookeani taga pääses Marta Eleri Jaama väljakule WBIT turniiri võidu otsustanud finaalmängus.

Anna Gret Asi ja Castors Braine (20-2) lõpetasid Belgia meistriliiga põhiturniiri võiduga, kui viimases voorus mängiti kodusaalis numbritega 71:62 üle LDP Donza (13-10) naiskond. Eestlanna viibis väljakul 14 minutit ning kogus selle ajaga 5 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/5), 3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja 4 isiklikku viga, kirjutab basket.ee.

24-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 21 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 20,7 minutit, 9,4 punkti, 2,7 lauapalli, 2,7 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 1,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 50,6%, kolmestel 36,6% ja vabavisetel 64,1%.

Castors Braine (20-2) lõpetas põhiturniiri 12 tiimi konkurentsis teisel kohal ning läheb play-off'is vastamisi seitsmenda asetuse saanud Phantoms Boom'i (13-10) naiskonnaga.  

Rootsi kõrgliigas ülemöödunud nädalal oma veerandfinaalseerias asjad kiirelt korda ajanud Kadri-Ann Lass ja Lulea Basket alustavad poolfinaalseeriat põhiturniiril neljanda koha saanud Östersundi vastu alanud nädala kolmapäeval kodusaalis.

29-aastane Lass on senise 26 mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 26,6 minutit, 10,3 punkti, 5,8 lauapalli, 3,4 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 0,9 viskeblokeeringut. Tema visketabavused on olnud kahestel 47,9%, kolmestel 33,7% ja vabavisetel 56%.

Suurbritannia kõrgliigas pidasid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (7-8) lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt kaotati võõral väljakul tulemusega 61:64 Newcastle Eagles'i (9-5) naiskonnale. Eestlanna kogus 32 mänguminutiga 10 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 0/1, vabavisked 4/4), 9 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 2 viskeblokeeringut, 2 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

Nädala teises kohtumises võideti võõrsil tabeli viimast Cardiff Met Archersit (0-15) väga kindlalt 95:60. Bratka sai 17 mänguminutiga kirja 7 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/2), ühe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe viskeblokeeringu, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga. 

33-aastane Bratka on Suurbritannia kõrgliigas senise 15 matšiga kogunud keskmiselt 30,7 minutit, 15,4 punkti, 8,1 lauapalli, 1,9 resultatiivset söötu, 2,1 vaheltlõiget, 1,2 viskeblokeeringut ja 2,1 pallikaotust mängus. Tema visketabavused on olnud kahestel 50%, kolmestel 34,9% ja vabavisetel 85,7%.

Portugali korvpalli kõrgliigas alustasid põhiturniiri seitsmenda kohaga lõpetanud Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro veerandfinaalseeriat kaotusega, kui kodusaalis jäädi tulemusega 67:96 alla Benfica naiskonnale. Eesti koondise tagamängija teenis mänguaega 18 minutit ning kogus 3 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/5, vabavisked 1/2), ühe lauapalli ja ühe resultatiivse söödu.

27-aastane Kosareva on Portugali kõrgliigas senise 23 kohtumisega kogunud keskmiselt 28,8 minutit, 10,7 punkti, 2,2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 2,2 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 42,5%, kolmestel 25,4% ja vabavisetel 80,4%. 

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel jätkasid CDEFF (19-2) ja Greeta Üprus võidukalt, kui kodusaalis mängiti kindlalt 85:54 üle Olivais FC (11-11) nimeline naiskond. Eestlanna viibis väljakul 17,5 minutit ning kogus selle ajaga 13 punkti (kahesed 5/9, kolmesed 0/2, vabavisked 3/3), 3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu ja ühe isikliku vea.

31-aastane Üprus on Portugali esiliigas senise 9 kohtumisega kogunud keskmiselt 22,7 minutit, 12,5 punkti, 4,7 lauapalli, 1,9 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja 0,6 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 48,8%, kolmestel 40,4% ja vabavisetel 94,1%. 

Pärast kahe piirkonna tiimide liitmist kõrgemas seltskonnas jätkanud CDEFF (19-2) kerkis tabelis liidriks, kui nende põhikonkurent Antarte (18-3) sai 61:69 kaotuse Üpruse endiselt tiimilt Ferragudolt (17-5).

Itaalia tugevuselt teises liigas said Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (19-5) põhiturniiri viimases voorus juurde võidu, kui kodusaalis mängiti numbritega 90:63 üle Viterbo (5-19) naiskond. Eestlanna viibis väljakul 16 minutit ning kogus selle ajaga 9 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 3/9), 2 lauapalli, 5 resultatiivset söötu, 4 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 24 mänguga kogunud keskmiselt 22,3 minutit, 10,5 punkti, 3 lauapalli, 4,6 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 46,6%, kolmestel 42,6% ja vabavisetel 80,9%. Liigatabelis jäi Costa Masagna (19-5) A-grupis 13 naiskonna hulgas teisele kohale ning play-off'i avaringis minnakse vastamisi teises grupis 7. koha saavutanud Alcamo (12-12) naiskonnaga.

Columbia Lions ja Marta Eleri Jaama suutsid hooaja lõpetuseks võita WBIT turniiri. Lõppenud nädalal alistati esmalt poolfinaalis Wisconsin 67:50 ning seejärel finaalis BYU 81:64. Poolfinaalis sai eestlanna platsile kaheks minutiks ning talle läks protokolli kirja üks lauapall, finaalis mängis Jaama neli minutit ning talle märgiti protokolli kaks möödaviset (üks kahene ja üks kolmene), 2 lauapalli ning üks resultatiivne sööt.

WBIT turniiri näol on tegemist n-ö lohutusturniiriga neile naiskondadele, kes esimestena jäid välja NCAA finaalturniirilt ehk märtsihulluselt.

Toimetaja: Anders Nõmm

