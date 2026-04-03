Paasoja: rahvas andis meile mõnusa vurtsu

Martin Paasoja Autor/allikas: ERR
Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mängijate sõnul jäid reedest võitu Kalev/Cramo üle iseloomustama kehv algus, sellest väljatulek ja publiku kaasaelamine.

"Publikurekord, võimas tagasitulek ja ma arvan, et väärisime seda," võttis Tartu mängija Rasmus Andre lühidalt ERR-ile kokku. "Ma usun, et pärast jubedat algust hoidsime meeskonnaga tugevalt kokku. Selle pealt leidsime head lahendused, vabad visked ja kõik selle pealt."

Tartu Ülikool alistas vastase 89:81 ja tagas koha Eesti-Läti liiga finaalis. Seejuures esimese veerandi järel oli kodumeeskond koguni 15 punktiga taga. "Kohutav algus, aga fantastiline lõpp, kui lühidalt kokku võtta. Cramo alustas mängu paremini, aga mängu jooksul suutsime enda mängu rohkem peale suruda," lausus Karl-Johan Lips.

"Ma arvan, et hakkasime oma mängu mängima. Ma ei tea, kas tegime midagi soojendusel valesti, aga jäätunud olime mängu alguses. Vaikselt soojendasime ajud ja kehad üles, siis saime enda mängu käima. Meie tunneme, et kui suudame enda mängu mängida, siis me peakski võitma."

Martin Paasoja tõi esile ka koduseinte toetust. "Ma arvan, et saime selle rahva - keda oli nii palju ja see oli uskumatu - enda selja taha heade emotsioonikorvidega. Sealt oli Kalevil juba raske," usub ta. "Nad ei ole ju kehva võistkond. See oli täna rahvas, kes andis meile mõnusa vurtsu."

Väljakul paistis enim silma 29 punkti kogunud Dylan Painter. "Pigem ei olnud selline plaan, et hakkame kogu aeg temale toppima. Läks mängu käigus nii. Ta oli väga efektiivne, kui mängis ja seetõttu sai järjest rohkem mängida ja oli veel efektiivsem," iseloomustas Paasoja.

"Tõmbas rahvast kaasa endaga! Mul on ülihea meel tema üle. Viimased mängud ei ole ta väga palju mänginud ja nüüd tähtsas mängus sai sellise õnnestumise. Seda on vaja eestikatele ja kolmapäevale vastu minnes."

