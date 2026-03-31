Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

Kuigi lipukandja Tänak sel hooajal autoralli MM-sarja kõrgeimas võistlusklassis ei osale, ei ole Eesti rallikaardilt kuhugi kadunud: 25-aastane Robert Virves teenis äsja Keenias oma teise WRC2 kategooria rallivõidu, 26-aastane Romet Jürgenson istub tänavu M-Sport Fordi Rally2 auto rooli taga ja 18-aastane Jaspar Vaher liitus hooajaks Toyota arenguprogrammiga.

Tänak ütles DirtFishile, et Eesti ralli tulevik on heades kätes. "Nad kõik on selleks valmis. Jaspar ja Toyota programm on väga tõhus just selle osas, mida sõitjale vaja on. Sama kehtib Rometi ja Malcolm [Wilsoni] osas. Tundub, et nad on Fiestat arendanud ja mõnel katsel on see auto vägagi konkurentsivõimeline. [Jürgenson] peab lihtsalt ühe korraliku ralli kokku panema, mõnel katsel on ta väga hästi hakkama saanud," sõnas Tänak. "Robertil on WRC2-s mitu aastat kogemust all, nüüd on ta Škodaga."

"Kõigil kolmel on kõik olemas, kolm sõitjat väga heades tiimides. Nüüd peavad nemad ise sellest maksimumi võtma."

"Sa ei tea kunagi, mida homme toob. See on väga kallis sport ja ainult kõige tugevam jääb ellu," lisas Tänak. "Sa ei saa liiga palju halbu rallisid teha. Pead alati keskenduma parima esituse tegemisele, sama kehtib ka nende kohta."

Autoralli MM-sari jätkub 9. aprillil Horvaatia MM-ralliga, ainsa eestlasena on stardinimekirjas Jürgenson.