Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

Autoralli
Robert Virves.
Robert Virves. Autor/allikas: Gert Virves.
Autoralli

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak ütles portaalile DirtFish, et Eesti noored rallisõitjad vajavad veel kogemust ja stabiilsust, kuid tulevikutegijad on tasemel mehed.

Kuigi lipukandja Tänak sel hooajal autoralli MM-sarja kõrgeimas võistlusklassis ei osale, ei ole Eesti rallikaardilt kuhugi kadunud: 25-aastane Robert Virves teenis äsja Keenias oma teise WRC2 kategooria rallivõidu, 26-aastane Romet Jürgenson istub tänavu M-Sport Fordi Rally2 auto rooli taga ja 18-aastane Jaspar Vaher liitus hooajaks Toyota arenguprogrammiga.

Tänak ütles DirtFishile, et Eesti ralli tulevik on heades kätes. "Nad kõik on selleks valmis. Jaspar ja Toyota programm on väga tõhus just selle osas, mida sõitjale vaja on. Sama kehtib Rometi ja Malcolm [Wilsoni] osas. Tundub, et nad on Fiestat arendanud ja mõnel katsel on see auto vägagi konkurentsivõimeline. [Jürgenson] peab lihtsalt ühe korraliku ralli kokku panema, mõnel katsel on ta väga hästi hakkama saanud," sõnas Tänak. "Robertil on WRC2-s mitu aastat kogemust all, nüüd on ta Škodaga."

"Kõigil kolmel on kõik olemas, kolm sõitjat väga heades tiimides. Nüüd peavad nemad ise sellest maksimumi võtma."

"Sa ei tea kunagi, mida homme toob. See on väga kallis sport ja ainult kõige tugevam jääb ellu," lisas Tänak. "Sa ei saa liiga palju halbu rallisid teha. Pead alati keskenduma parima esituse tegemisele, sama kehtib ka nende kohta."

Autoralli MM-sari jätkub 9. aprillil Horvaatia MM-ralliga, ainsa eestlasena on stardinimekirjas Jürgenson.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

13:42

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

13:42

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo