Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

Swiatek loobus 2024. aasta lõpus kolme aasta järel Tomasz Wiktorowski teenetest ja palkas seejärel Fissette'i, kes on varasemalt juhendanud teiste seas Simona Halepit, Viktoria Azarenkat, Angelique Kerberit ja Naomi Osakat.

Fissette aitas küll Swiatekil võita mullu oma esimese Wimbledoni slämmitiitli, aga suures pildis hüppasid poolatari tulemused üles-alla. Viimaseks piisaks karikasse oli eelmisel nädalal Miami kõrgeima kategooria turniiril saadud kaotus kaasmaalaselt Magda Linette'ilt.

"Miami turniir oli minu jaoks raske katsumus," kirjutas Swiatek esmaspäeval Instagramis. "Otsustasin pärast pikka koostööd oma treeneri Wim Fissette'iga valida teise raja. Meil oli üheskoos intensiivne aeg, mis oli täis väljakutseid ja palju olulisi kogemusi. Olen talle tänulik toetuse, kogemuste ja kõige eest, mida me koos saavutasime, sealhulgas ühe minu suurima unistuse täitumise eest."

Swiatek lisas, et tema ülejäänud taustatiim jääb samaks. "Tean, et teil on palju küsimusi ning annan õigel ajal teada, mis saab edasi. Võtan hetke, et enda eest hoolitseda ja valmistuda uueks peatükiks," märkis ta.

Poolatar on järgmisena üles antud aprilli keskel Stuttgardis toimuval WTA 500 taseme turniiril, kus teeb tänavuse hooaja esimese etteaste oma lemmik väljakukattel ehk liival. Mullu jõudis ta sel turniiril veerandfinaali, kus pidi kolmes setis tunnistama hilisema tiitlivõitja lätlanna Jelena Ostapenko paremust.