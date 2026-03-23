Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

Tennis
Iga Swiatek ja Wim Fissette.
Iga Swiatek ja Wim Fissette. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Newspix
Tennis

Tennise naiste maailma kolmas reket poolatar Iga Swiatek lõpetas koostöö treeneri Wim Fissette'iga.

Swiatek loobus 2024. aasta lõpus kolme aasta järel Tomasz Wiktorowski teenetest ja palkas seejärel Fissette'i, kes on varasemalt juhendanud teiste seas Simona Halepit, Viktoria Azarenkat, Angelique Kerberit ja Naomi Osakat.

Fissette aitas küll Swiatekil võita mullu oma esimese Wimbledoni slämmitiitli, aga suures pildis hüppasid poolatari tulemused üles-alla. Viimaseks piisaks karikasse oli eelmisel nädalal Miami kõrgeima kategooria turniiril saadud kaotus kaasmaalaselt Magda Linette'ilt.

"Miami turniir oli minu jaoks raske katsumus," kirjutas Swiatek esmaspäeval Instagramis. "Otsustasin pärast pikka koostööd oma treeneri Wim Fissette'iga valida teise raja. Meil oli üheskoos intensiivne aeg, mis oli täis väljakutseid ja palju olulisi kogemusi. Olen talle tänulik toetuse, kogemuste ja kõige eest, mida me koos saavutasime, sealhulgas ühe minu suurima unistuse täitumise eest."

Swiatek lisas, et tema ülejäänud taustatiim jääb samaks. "Tean, et teil on palju küsimusi ning annan õigel ajal teada, mis saab edasi. Võtan hetke, et enda eest hoolitseda ja valmistuda uueks peatükiks," märkis ta.

Poolatar on järgmisena üles antud aprilli keskel Stuttgardis toimuval WTA 500 taseme turniiril, kus teeb tänavuse hooaja esimese etteaste oma lemmik väljakukattel ehk liival. Mullu jõudis ta sel turniiril veerandfinaali, kus pidi kolmes setis tunnistama hilisema tiitlivõitja lätlanna Jelena Ostapenko paremust.

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

09:00

Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

22.03

Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

22.03

Miamis oli favoriitide ringil hea päev

22.03

Ingrid Neel alustas Miamis raske võiduga

20.03

Roots sai paarismängus napi võidu ja jõudis poolfinaali

20.03

Kaasmaalane lõpetas Swiateki 73-mängulise seeria

19.03

Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

19.03

Verinoor prantslane teenis Masters-taseme turniiril esimese võidu

19.03

Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

18.03

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

18.03

Johannes Seeman võitis Hiinas napilt

17.03

Kunagine maailma 39. reket sai dopingukaristuse

16.03

Malõgina jäi maailma edetabelis napilt 300 seast välja

16.03

Sinner ja Sabalenka said Indian Wellsis esimest korda karikat tõsta

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:48

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

17:17

Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

16:54

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

15:45

Ruben Voldi sõidud Itaalias ei kulgenud soovitult

15:11

Finaalis 147-punktise seeria löönud Tai mängija alistas O'Sullivani

14:49

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

14:44

Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

14:05

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

13:27

VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

12:59

Eesti naisvõidusõitja Anna-Maria Mäeots: mehed on hulljulgemad

12:17

Laura Lizette Sander sprintis Belgias viiendaks

11:30

Kaljulaid tuli slämmietapil üheksandaks, Riias jõuti pjedestaalile

11:12

Aarma ja Cubalou teenisid Belgias esikoha

10:49

Väljakutseid pakkunud MotoGP etapi võitis Bezzecchi

10:24

VIDEO | "Terevisiooni" saatejuhid asusid vastamisi värske Eesti meistriga

09:36

Washington Wizardsi kurb seeria ei taha lõppeda

09:32

Galerii: Naiste hoki poolfinaalseeriad on viigis

09:00

Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

08:37

Noore poolkaitsja väravad jätsid Arsenali tiitlita

loetumad

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

22.03

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

22.03

Paide päästis dramaatilise lõpuga mängus Levadia vastu viigipunkti Uuendatud

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

