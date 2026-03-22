Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

Koduväljakul avamängu lausa 14 punktiga kaotanud Cramo haaras korduskohtumises avaveerandi lõpus ohjadest ning saavutas teisel veerandil 16-punktilise edu, mille võõrustaja pausiks kümnele punktile lihvis. Zelli jõudis teisel poolajal aina lähemale ja seitse minutit enne lõpusireeni oli Cramo edu kahanenud ühele punktile.

Tallinna klubi vastas sellele 9:3 spurdiga ning suutis otsustavatel hetkedel vabavisked tabada, teenides tulemusega 93:86 (27:21, 26:22, 17:23, 23:20) seerias kriitilise võidu.

Otsustav kolmas kohtumine toimub kolmapäeva õhtul Nord Spordihoones, Cramo kodupubliku ees. Seeria võitja läheb kokku kas põhiturniiri esinumbri Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga või Transcom Pärnuga, Tartu Ülikool sai seeria avamängus 80:71 võidu.

Cramo kangelaseks kerkis 22 punkti, seitse korvisöötu, neli lauapalli ja kolm vaheltlõiget kogunud Märt Rosenthal, aga veel kolm Cramo mängijat viskas vähemalt 13 punkti. Hugo Toom lõpetas 17 punkti ja seitsme lauaga, Stephon Jelks 15 punkti ja kuue lauaga ning Severi Kaukiainen skooris 13 punkti, jagas neli resultatiivset söötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Zelli parim oli 21 punkti, kuus söötu ja neli lauapalli kogunud Frankie Fidler.

Pühapäeval jäi ellu ka Ventspils, kes alistas kodupubliku ees Riia VEF-i 72:69 (23:18, 11:24, 23:15, 15:12).