Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

Kris Killing ja BC Kalev/Cramo pink
Kris Killing ja BC Kalev/Cramo pink Autor/allikas: FIBA
Valitsev Eesti korvpallimeister Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas ellu, kui võitis võõrsil Riia Zelli vastu veerandfinaalseeria teise mängu seitsme punktiga.

Koduväljakul avamängu lausa 14 punktiga kaotanud Cramo haaras korduskohtumises avaveerandi lõpus ohjadest ning saavutas teisel veerandil 16-punktilise edu, mille võõrustaja pausiks kümnele punktile lihvis. Zelli jõudis teisel poolajal aina lähemale ja seitse minutit enne lõpusireeni oli Cramo edu kahanenud ühele punktile.

Tallinna klubi vastas sellele 9:3 spurdiga ning suutis otsustavatel hetkedel vabavisked tabada, teenides tulemusega 93:86 (27:21, 26:22, 17:23, 23:20) seerias kriitilise võidu.

Otsustav kolmas kohtumine toimub kolmapäeva õhtul Nord Spordihoones, Cramo kodupubliku ees. Seeria võitja läheb kokku kas põhiturniiri esinumbri Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga või Transcom Pärnuga, Tartu Ülikool sai seeria avamängus 80:71 võidu.

Cramo kangelaseks kerkis 22 punkti, seitse korvisöötu, neli lauapalli ja kolm vaheltlõiget kogunud Märt Rosenthal, aga veel kolm Cramo mängijat viskas vähemalt 13 punkti. Hugo Toom lõpetas 17 punkti ja seitsme lauaga, Stephon Jelks 15 punkti ja kuue lauaga ning Severi Kaukiainen skooris 13 punkti, jagas neli resultatiivset söötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Zelli parim oli 21 punkti, kuus söötu ja neli lauapalli kogunud Frankie Fidler.

Pühapäeval jäi ellu ka Ventspils, kes alistas kodupubliku ees Riia VEF-i 72:69 (23:18, 11:24, 23:15, 15:12).

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

