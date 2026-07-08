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Verlin vigastas raskelt põlve ja peab minema operatsioonile

Kergejõustik
Kergejõustiku võistkondliku EM-i teine võistluspäev
Kergejõustiku võistkondliku EM-i teine võistluspäev Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL
Kergejõustik

Talvel mitmel korral Eesti rekordit uuendanud tõkkejooksja Kreete Verlin on põlvevigastuse tõttu sunnitud oma suvehooaja enneaegselt lõpetama.

Jõutreeningu käigus tõsiselt põlve vigastanud Verlin keskendub lähikuudel taastusravile, tema edasised plaanid selguvad pärast operatsiooni ning sõltuvad taastumise kulgemisest, kirjutab Eesti kergejõustikuliit pressiteates.

Veebruari alguses jooksis Verlin Madridis eeljooksus esmalt 7,97 ja finaalis siis 7,96, mõlemad esitused tähistasid Eesti rekordit. Alla kaheksa sekundi jooksis tõkkesprinter sisehooajal veel ka talvistel Eesti meistrivõistlustel ning Toruni sisemaailmameistrivõistlustel.

29-aastase Verlini 100 meetri tõkkejooksu isiklik rekord on 13,11, aga välihooajal eestlanna selle tulemuseni ei küündinud: Turus ja Lahtis jäi juuni alguses tema ajaks vastavalt 13,57 ja 13,48, poolteist nädalat tagasi Poznanis 13,46.

Toimetaja: Anders Nõmm

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