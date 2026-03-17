Eesti BMX-krossiratturid näitasid Euroopa karikasarjas kõrget taset

12.-15. märtsini peeti Itaalias Veronas BMX-krossi Euroopa karikasarja esimene ja teine etapp. Eestlased näitasid juba hooaja avavõistlustel, et on konkurentsivõimelised.

Championship arvestuses pakkus teisel võistluspäeval palju põnevust meesjuunioride konkurentsis võistelnud Sten Tristan Raid, kes jäi poolfinaalis väga napilt finaali ukse taha, teenides 110 ratturi seas üheksanda koha.

"Seekord ei tulnud võistlustelt päris seda tulemust, mille pärast sinna läksin," rääkis nädal enne avastarte haigestunud Raid. "Eks haigus mõjutas vormi, kuid kiirus oli tegelikult väga hea."

Luukas Lajal teenis samas vanuseklassis 73. ja Oliver-Siim Simenson, kes kukkus, 101. koha. Esimesel etapil pälvis Raid 25., Simenson 74. ja Lajal 90. tulemuse.

Avapäeval jõudsid kaks eestlast ka pjedestaalile. Ryan Oks teenis B9 klassis sakslase Luke Hamrsi järel teise koha ning Andren Kaju oli Cruisers 17-29 klassis belglase Jan-Viktor Vrankxi ja inglase Charlie Roy järel kolmas.

"Tunnen enda sõitude puhul heameelt," ütles Kaju, kellel on tervisemuredega võitlemise tõttu selja taga raske talv. "Suures pildis sobib Verona rada mulle hästi, sest see on väga tehniline ja tänu sellele tekib palju möödumisvõimalusi. Esimesed kaks etappi Euroopa karikasarjas on heaks motivaatoriks vormi ja sõidutehnika lihvimisel järgmisteks startideks."

Teisel etapil tuli Kajul poolfinaalis vastu võtta viies koht, mis andis üldarvestuses 10. tulemuse. Oks oli teisel päeval kaheksas.

Head võistlusvormi näitas Veronas samuti Paula Palmiste, kes G15/16 klassis finaali jõudis ja seal viienda koha teenis. Võidu viis Belgiasse Esmee Vanderstraeten. Mirtel Maidla pälvis 30. koha. Teisel võistluspäeval oli parim belglanna Delphine Beirinckx. Palmiste teenis 19. ja Maidla 27. koha.

Kuni 23-aastaseid rattureid oli stardis 128. Avapäeval võidutses hollandlane Casper Pipers. Oliver-Sten Saar sai 20. ja Mikk Metsaots 108. tulemuse. Teisel võistluspäeval leidis Metsaots enesekindluse ja teenis 55. koha, Saar aga kukkus õnnetult sõrmeluu katki ja sai kirja 117. tulemuse.

Eestlased võistlesid veel B13 ja B15/16 klassides. B13 klassis sai Jesse Laur vastavalt 43. ja 32. koha ning Andreas Gerberson 73. ja 69. koha. B15/16 klassis teenis Mattias Laur vastavalt 23. ja 34. koha ning Rommi Maidla 38. ja 50. koha.

BMX-krossi Euroopa karikasarja kolmas ja neljas etapp peetakse 4.-6. aprillini Hollandis Tielis.