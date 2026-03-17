X!

Asi: meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga

Foto: Kuvatõmmis/ETV2
Eesti naiste korvpallikoondis andis EM-valiksarja viimases mängus Lätile kõva lahingu, ent pidi siiski tunnistama kodusaalis vastase 82:75 paremust.

Eesti koondise kandvaks jõuks oli tagamängija Anna Gret Asi, kes viskas 25 punkti. "Täna läksime mängule vastu selle mõttega, et meil ei ole midagi kaotada. Aga olgem ausad, neil ei olnud midagi võita ka, sest nad olid juba edasi pääsenud," rääkis Asi mängu järel ERR-ile.

"Meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga ja tänase mänguga saab selles mõttes rahule jääda, et andsime kõva võitluse. Kahjuks [Kitija] Laksa ikkagi tuli ja tegi lõpuks oma asja ära."

Alates eelmise aasta maikuust juhendab naiskonda Toomas Annuk, kes on Asi sõnul toonud koondisesse uue hingamise. "Eneseusku oleme saanud. Mingis mõttes oleme realistid, et olime seekord raskes grupis, aga täna näitasime ja ka Hollandis näitasime, et saame tugevatele vastu. Tänasega saime selle eneseusu asja paika."

Asi püstitas 25 punktiga koondisesärgis oma uue punktirekordi. "Lõppkokkuvõttes on ikkagi oluline see, mis on tablool. Iga mäng keegi õnnestub ja keegi ebaõnnestub. Väga vahet ei ole, kes see on. Isiklikus plaanis on mul koduklubi juures olnud väga üles-alla hooaeg, aga see koondiseaken läks väga okeilt. Koondiseaken oli mulle enesekindluse mõttes kasulik," märkis ta.

Toimetaja: Henrik Laever

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo