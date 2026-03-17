Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

Eesti naiste korvpallikoondis pidi EM-valiksarja viimases mängus kõva lahingu järel tunnistama Läti 82:75 paremust. Ühtlasi oli tegu viimase koondisemänguga nii Maaja Bratka kui ka Greeta Üpruse jaoks.

"Paar korda olen kogenud midagi sarnast nagu täna ja õnneks on sellised mängud lõppenud võiduga ka. Selles mõttes on mul väga vedanud," sõnas Bratka kohtumise järel ERR-ile.

"Muidugi on alati vägev elamus kodus mängida ja sellisel viisil koondisekarjääri lõpetada. Eks neid karjääri lõpetamisi on varemgi nähtud. Väga äge kogemus," lisas Üprus.

Mis hoidis Eestit nii hästi tugeva Läti vastu mängus? "Kodusaalis mängimine tekitab sellise tunde nagu oleks karukoopas. Fännid elasid meile väga kaasa ja nende tugi oli see, mis motiveeris meid kõige rohkem," märkis Bratka.

Kui Bratka otsus koondisekarjääriga lõpparve teha oli juba enne Läti mängu teada, siis Üpruse otsus tuli veidi nagu välk selgest taevast. "Võib-olla teistele tuli nagu välk selgest taevast, aga ise mõtlesin juba enne hooaega, et teeks ühe koondiseaasta veel, et saaks hea tundega minna. On aeg midagi muud teha," selgitas Üprus.

"Eks need mängud on tulnud ja läinud, aga kõige meeldejäävamad on ikkagi olnud need inimesed, kellega olen koos mänginud. Mõned endised koondislased olid isegi täna publiku seas. On olnud suur au jagada nende võimsate naistega viimased 15 aastat väljakut," rõõmustas Bratka.

Toimetaja: Henrik Laever

