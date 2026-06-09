Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

Kolmapäevast laupäevani toimuvad Eugeneis USA üliõpilaskergejõustiklastele NCAA meistrivõistlused, kuhu on kvalifitseerunud ka neli Eesti sportlast.

Esimesena asub võistlustulle Illinoisi ülikooli esindav Andreas Hantson, kes alustab kümnevõistlust kolmapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 23.00. Hantson püstitas tänavu aprillis isikliku rekordi 7733 punktiga.

Neljapäeval teeb stardi teivashüppaja Marleen Mülla (South Dakota ülikool). Talvel viis eestlanna Eesti rekordi 4.63-ni ning on välihooajal ületanud kõrguse 4.58. Teivashüppe võistlus algab Eesti aja järgi reede varahommikul kell 3.35.

Reedel alustab seitsmevõistlust Oregoni ülikoolis õppiv Liisa-Maria Lusti, kes püstitas maikuus uue isikliku rekordi 5917 punktiga. Seitsmevõistluse avaalad algavad Eesti aja järgi kell 21.45.

Kolmikhüppes võistleb Illinoisi ülikooli sportlane Viktor Morozov. Tänavu on ta tugeva taganttuule toel hüpanud 16.43, mis jääb vaid kahe sentimeetri kaugusele tema isiklikust rekordist. Kolmikhüppe finaal algab Eesti aja järgi laupäeva varahommikul kell 3.10.