Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

Oregoni ülikooli esindav Lusti läbis 60 meetrit tõkkeid 8,49-ga, hüppas kõrgust 1.81, tõukas kuuli 11.40, hüppas kaugust 6.63 ning sai 800 meetri jooksus kirja aja 2.20,38. Kokku andis see talle 4498 punkti, teiseks tulnud JaiCieonna Gero-Holti (Illinois) edestas eestlanna 32 punktiga.

Võidu tõi Lustile lõpuks alavõit kaugushüppes, kus seni kaks alavõitu teeninud ja esikohal olnud Gero-Holt piirdus vaid 5.94-ga. Sealjuures parandas Lusti oma kaugushüppe tippmarki 17 sentimeetriga ja kerkis Eesti kõigi aegade edetabelis Virge Naerisega jagama kuuendat kohta. Teisel kohal oleva Sirkka-Liisa Kivise rekord jääb vaid nelja sentimeetri kaugusele.

Seitsmevõistluse Eesti kõigi aegade edetabelis on Lusti kolmandal kohal; Eesti rekord 4593 on alates eelmisest aastast Pippi Lotta Enoki nimel. Teisel kohal on Kaie Kand 2009. aastal Reval Hotels Cupil püstitatud 4580 punktiga.