Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

George Russell
George Russell Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormel-1 sarja Hiina GP sprindikvalifikatsioonil teenis esikoha George Russell (Mercedes), edestades tiimikaaslast Kimi Antonellit. Esikolmikusse mahtus veel tiitlikaitsja Lando Norris (McLaren).

Russelli parimaks ringiajaks mõõdeti 1.31,520, millega ta edestas Antonellit 0,289 sekundi ja Norrist 0,621 sekundiga. Teisest reast saab lähte veel Lewis Hamilton (Ferrari; +0,641), kolmandast reast Oscar Piastri (McLaren; +0,704) ning Charles Leclerc (Ferrari; +1,008).

"Auto oli terve päeva vältel suurepärane, mootor käitus Melbourne'ile tavapäraselt ning kohati oli sellega päris keeruline toime tulla. Tahame siin oma starti parandada," sõnas Russell.

Mercedes domineeris ka hooaja avaetapil Austraalias, kui Russell ja Antonelli olid kvalifikatsioonis kiireimad. Samas järjestuses lõpetasid nad ka põhisõidus, nende järel lõpetas Ferrari duo Leclerc - Hamilton.

Seitsmendalt kohalt stardib Alpine'i piloot Pierre Gasly (+1,368), neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull, +1,734) lõpetas kvalifikatsioonis kaheksandana. Esikümnesse mahtusid veel Ollie Bearman (Haas; +1,889) ja Isack Hadjar (Red Bull; +2,203).

Shanghai GP sprindisõit peetakse Eesti aja järgi laupäeva varahommikul, misjärel toimub põhisõidu kvalifikatsioon. Põhisõit ise algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 9.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

