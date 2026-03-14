Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

19-aastane itaallane edestas laupäevases kvalifikatsioonis 0,222 sekundiga avaetapi võitnud tiimikaaslast George Russelli. Neile järgnesid Ferrari sõitjad Lewis Hamilton (+0,351) ja Charles Leclerc (+0,364) ning McLareni mehed Oscar Piastri (+0,486) ja Lando Norris (+0,544).

19 aasta ja 201 päeva vanusena sai Antonellist noorim F1 sarja ajaloo kvalifikatsioonivõitja, seni hoidis seda rekordit enda nimel neljakordne maailmameister Sebastian Vettel, kes teenis oma esimese kvalifikatsioonivõidu 21 aasta ja 73 päeva vanuselt.

"Oli üsna intensiivne kvalifikatsioon, aga ma ei teinud vigu ja olen väga õnnelik. Ootan väga pühapäevast põhisõitu," kommenteeris Antonelli.