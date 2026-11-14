Eesti kossumeeste klubid olid Poolas võidukad

Poola korvpalli kõrgliigas said reedel võidurõõmu tunda Kasper Suuroru ning Matthias Tassi ja Janari Jõesaare leivaisad.

Lublini Start alistas kodusaalis tugeva viimase veerandaja toel Gliwice GTK 87:83 (21:13, 19:33, 25:10, 32:17). Jõesaarel oli paraku kehv viskepäev, sest ta tabas neljast kahepunktiviskest ainult ühe ning kõik kuus kolmepunktiviset ebaõnnestusid. Tema arvele kogunes veel neli lauapalli ja kaks korvisöötu. Tass sooritas ühe lähiviske, mis ei läbinud korvirõngast, aga hankis lauast viis palli ja andis ühe resultatiivse söödu.

Ameeriklastest tagamängijad T.J. Starks ja Lucas Williamson viskasid Lublini kasuks vastavalt 36 ja 26 punkti. Endine Bigbank/Kalevi mängija lätlane Anrijs Miška panustas võitu viis punkti, viis lauapalli ja neli tulemuslikku söötu. Lublin on seitsmest mängust võitnud kaks ning asub tabelis Varssavi Legia järel 12. kohal.

Suurorg ja Gdynia said võõrsil 79:67 (17:22, 22:15, 23:12, 17:18) jagu Wloclaweki Anwilist. Eesti koondislane tõi 27 minutiga seitse punkti (kahesed 2/6, kolmesed 0/3, vabavisked 3/3), lisaks haaras viis lauapalli, jagas kolm korvisöötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Alex Stein vedas Gdynia mänguvankrit 21 punktiga. Gydnia on tabeli tipus viie võidu ja kahe kaotusega.