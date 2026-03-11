X!

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

Korvpall
Korvpall

Eesti naiste korvpallikoondis jätkab kolmapäeval Euroopa meistrivõistluste valiksarja, kui kohtub Almeres Hollandiga. ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.20, kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

Eesti naiskond alustas valiksarja mullu novembris, kuid pidi tunnistama Hollandi, Sloveenia ja Läti paremust. Nüüd on uus võimalus ja mängujuht Anna Gret Asi ütles ERR-ile, et loodab koondiselt näha tarka, võistluslikku ja hingestatud mängu.

"Võidujutust oleme kahjuks natukene kaugel selles grupis, aga see, mida me siin kodus Sloveenia vastu näitasime, et sellist mängu võiksime nüüd kõik kolm tükki teha selles aknas," sõnas mängujuht.

Eesti naiskond on nädala algusest koos treeninud ning koosseisu moodustavad Euroopa liigades mängivad naised ja kodus harjutavad noored. USA-s õppivatest mängijatest lendas koondisele appi Keandra Koorits. "Tuumik on ikkagi sama, meie poolt on liitunud mõned noormängijad ja üks mängija on lendamas siia poole, et praegu on Gröönimaa kohal ja kui sealt edasi pääseb, siis on meil siin õhtuks trennis," ütles peatreener Toomas Annuk esmaspäeval ERR-ile.

Peatreener loodab, et võõrsil mängitakse võitluslikult, et vahe tugevate vastastega oleks novembri mängudega võrreldes väiksem. "Punkt punktilt ikkagi lähemale jõuda, see on esmane eesmärk. Sellist positiivset energiat, võitluslikkust hoida ja numbriliselt loomulikult, nagu ütlesin, et lähemale saada vastastele."

Nii Läti, Holland kui ka Sloveenia kogusid esimese kolme mänguga kaks võitu ja kolm kaotust. Alagrupi kaks parimat liiguvad edasi teise ringi, lisaks saavad edasi seitsme alagrupi kolm parimat kolmanda koha saajat.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

korvpalliuudised

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

10.03

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

10.03

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

09.03

Eesti korvpallinaised valmistuvad koondisemängudeks

09.03

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

09.03

Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

09.03

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

08.03

Kalev/Cramo alistas play-off'i meeskondade heitluses TalTechi

08.03

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

videod

sport.err.ee uudised

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

09:00

TÄNA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad välja kurlingu paralümpiavõitja

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

10.03

ETV spordisaade, 10. märts

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

10.03

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

loetumad

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo