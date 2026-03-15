Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

Eesti korvpallinaiskond lõpetab teisipäeval Tallinnas Euroopa meistrivõistluste valikturniiri. Vastaseks on Läti naiskond, kes alagrupis esikoha kindlustanud. EM-valiksarja viimasest mängust loodab hea emotsiooni saada keskmängija Maaja Bratka, kes paneb teisipäeval Tallinnas punkti koondisekarjäärile.

"Natukene emotsionaalne! Hea emotsiooni loodan mängust saada. Suurepärane grupp tüdrukuid on, tahaks nendega koos viimast korda veel mängida," kommenteeris Bratka ERR-ile.

Bratka on rahvusnaiskonda esindanud 15 aasta jooksul 68 mängus. "On aeg koondisetossud või -särk varna riputada, keha ei pea enam väga vastu, liiga suur koormus. Klubihooajal manageerime koormust, aga siin kolm mängu ühes aknas mängida on natukene liiga palju," sõnas ta.

Manchesteri klubis on Bratka paremuselt teine skoorija ja Suurbritannia liigas ollakse kuuendal kohal. Kui hooaja lõpus pakutakse uut lepingut, siis mängib Bratka klubitasandil veel edasi.

"Kui pakutakse, aga olen valmis ka lõpetama, kui aus olla. Mulle seal väga hästi sobib, mul pere on ka seal. Kui pakutakse, siis miks mitte, aga olen valmis ka mõnda teise rolli astuma," tõdes Bratka.

Eesti vastane Läti kindlustas pääsu teise ringi laupäeval, kui alistas võõrsil 73:64 Hollandi. Eesti jäi samal ajal suurelt alla Sloveeniale, kes oli liikuvam ja tugevam kui Holland. Pikakasvulise Sloveenia vastu tabati viskeid väljakult vaid 30-protsendilise täpsusega.

"Üsna palju oli kiirustatuid ja ettevalmistamata viskeid, mille pealt Sloveenia sai jooksma ja me ei jõudnud kaitsesse tagasi. Ise pidanuks mõnes olukorras kannatlikumalt tegutsema, et paremaid viskekohti leida, et see protsent oli ikkagi päris paha meil," sõnas koondise peatreener Toomas Annuk.

Eesti - Läti mängu näeb teisipäeval alates kella 18.50-st ETV2 kanalil.