Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja

Oodatult möödus avaveerand maailma edetabelis 23. kohal paiknevate tugevate külaliste taktikepi all ning 14 viskest 10 tabanud Sloveenia võitis esimese perioodi 33:17.

Ülejäänud kolm veerandaega mängisid eestlannad aga Euroopa 11. naiskonna vastu head ja agressiivset kaitset, said vastaste rünnakumasina kinni ning pakkusid ka ise rünnakul õnnestumisi. Teise, kolmanda ja neljanda veerandaja kaotas Eesti kokku kuue punktiga.

Eesti võitis lauavõitluse 37:36, sealjuures võeti 16 ründelauda Sloveenia 10 vastu ning teise võimaluse punkte teeniti 13 (Sloveenial 11). Mõlemad naiskonnad tegid lõpuks 18 pallikaotust, Eesti visketabavus oli 36 ja vastastel 51 protsenti. 13 vabaviskest tabasid eestlannad 12.

Mailis Pokk ja Anna Gret Asi viskasid Eesti kasuks 11 punkti, Asi lisas ka viis lauapalli ja sama palju korvisööte. Sofia Kosareva, Kadri-Ann Lass ja Maaja Bratka panustasid üheksa punktiga. Eesti lõpetab selle valikakna teisipäeval toimuva võõrsilmänguga Läti vastu, kes jäi oma avamängus Sloveeniale alla 11 punktiga.

Enne mängu:

Eesti naiste korvpallikoondis peab Euroopa meistrivõistluste valiksarjas kaks esimest kohtumist kodupubliku ees. Kolm päeva pärast mängu Hollandiga minnakse Tallinnas kokku tugeva Sloveeniaga, kes sai suvisel EM-il üheksanda koha.

Sloveenia naiskond pürgib EM-finaalturniirile kuuendat korda järjest. Nende täheks on mängujuht Teja Oblak, kes tuli tänavu Euroliiga võitjaks Praha klubiga.

Eesti koondist juhendab uue peatreenerina Toomas Annuk, kelle kõrval on abitreeneriteks Kaia Milling ning Rauno Pehka.

Naiskonna liidriteks on välisliigades mängivad pallurid Mailis Pokk, Kadri-Ann Lass, Anna Gret Asi, Maaja Bratka, Johanna Eliise Teder.