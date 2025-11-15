X!

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja

Korvpalli Eesti koondis
{{1763189220000 | amCalendar}}
Korvpalli naiste EM-valikmäng. Eesti - Sloveenia
Vaata galeriid
42 pilti
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondis tegi EM-valiksarja teises mängus tugeva Sloveenia naiskonna vastu hea partii, kuigi lõpuks tuli vastu võtta 65:87 kaotus.

Oodatult möödus avaveerand maailma edetabelis 23. kohal paiknevate tugevate külaliste taktikepi all ning 14 viskest 10 tabanud Sloveenia võitis esimese perioodi 33:17.

Ülejäänud kolm veerandaega mängisid eestlannad aga Euroopa 11. naiskonna vastu head ja agressiivset kaitset, said vastaste rünnakumasina kinni ning pakkusid ka ise rünnakul õnnestumisi. Teise, kolmanda ja neljanda veerandaja kaotas Eesti kokku kuue punktiga.

Eesti võitis lauavõitluse 37:36, sealjuures võeti 16 ründelauda Sloveenia 10 vastu ning teise võimaluse punkte teeniti 13 (Sloveenial 11). Mõlemad naiskonnad tegid lõpuks 18 pallikaotust, Eesti visketabavus oli 36 ja vastastel 51 protsenti. 13 vabaviskest tabasid eestlannad 12.

Mailis Pokk ja Anna Gret Asi viskasid Eesti kasuks 11 punkti, Asi lisas ka viis lauapalli ja sama palju korvisööte. Sofia Kosareva, Kadri-Ann Lass ja Maaja Bratka panustasid üheksa punktiga. Eesti lõpetab selle valikakna teisipäeval toimuva võõrsilmänguga Läti vastu, kes jäi oma avamängus Sloveeniale alla 11 punktiga.

Enne mängu:

Eesti naiste korvpallikoondis peab Euroopa meistrivõistluste valiksarjas kaks esimest kohtumist kodupubliku ees. Kolm päeva pärast mängu Hollandiga minnakse Tallinnas kokku tugeva Sloveeniaga, kes sai suvisel EM-il üheksanda koha.

Sloveenia naiskond pürgib EM-finaalturniirile kuuendat korda järjest. Nende täheks on mängujuht Teja Oblak, kes tuli tänavu Euroliiga võitjaks Praha klubiga.

Eesti koondist juhendab uue peatreenerina Toomas Annuk, kelle kõrval on abitreeneriteks Kaia Milling ning Rauno Pehka.

Naiskonna liidriteks on välisliigades mängivad pallurid Mailis Pokk, Kadri-Ann Lass, Anna Gret Asi, Maaja Bratka, Johanna Eliise Teder.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

korvpalliuudised

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:17

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

10:30

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

14.11

Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

14.11

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

14.11

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

14.11

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

14.11

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

14.11

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

14.11

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

14.11

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

videod

sport.err.ee uudised

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:34

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

19:17

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

19:16

Hokiliigas olid liidrid võidukad

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

18:34

Tiitlikaitsja Sinner jõudis kolmandat aastat järjest Torinos finaali

18:08

Selgus naiste jalgpallikoondise mängukalender MM-valiksarjas

17:40

Kaheksanda järjestikuse meistritiitli saanud Flora lõpetas hooaja võidukalt

16:52

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

16:15

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15:39

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15:14

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

14:51

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

loetumad

13:55

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

13:25

Ermits tuli Rootsis kümnendaks, Tomingas eksis tiirudes

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

18:56

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja Uuendatud

14.11

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

14:51

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

15:39

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

14.11

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo