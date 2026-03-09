Eesti korvpallinaised valmistuvad koondisemängudeks

Rahvusnaiskonna kapteni Mailis Poki jaoks sai klubihooaeg Poolas vahetult enne koondise kogunemist läbi. Ta pidi Bydgoszczi klubiga Poola meistriliigas leppima 11. kohaga.

"Me kahjuks ei saanud play-off'i ja mängisime enne koondise akent ka play-out turniiri ära," lausus ääremängija ERR-ile. "Oodatust kehvemini läks ja mul polegi varem olnud sellist hooaega, kus ma play-off'i ei jõua. Tuleb seda aktsepteerida ja edasi mõelda, et mis siis peale koondist saab."

Koondis mängib võõrsil Hollandi ja laupäeval Sloveeniaga. Mõlemale jäädi novembris kodus suurelt alla. "Nüüd juba seda kokkumängu on natukene rohkem, kui meil siin eelmises aknas oli, sest see oli täiesti uus meile ka treenerite koha pealt," jätkas koondise kapten. "Nüüd on juba teine kord, kui koguneme ja selle osa pealt saame paremini teha."

Koondise moodustavad Euroopa liigades mängivad naised ja kodus harjutavad noored. USA-s õppivatest mängijatest lendas koondisele appi Keandra Koorits. "Tuumik on ikkagi sama, meie poolt on liitunud mõned noormängijad ja üks mängija on lendamas siia poole, et praegu on Gröönimaa kohal ja kui sealt edasi pääseb, siis on meil siin õhtuks trennis," sõnas peatreener Toomas Annuk esmaspäeva päeval.

Peatreener loodab, et võõrsil mängitakse võitluslikult, et vahe tugevate vastastega oleks novembri mängudega võrreldes väiksem. "Punkt punktilt ikkagi lähemale jõuda, see on esmane eesmärk. Sellist positiivset energiat, võitluslikkust hoida ja numbriliselt loomulikult, nagu ütlesin, et lähemale saada vastastele."

EM valikmängu Hollandiga näeb otseülekandes kolmapäeval, 11. märtsil algusega kell 20.20 ERR-i spordiportaalis.