X!

Eesti korvpallinaiskond kaotas EM-valiksarjas Sloveeniale

{{1773484260000 | amCalendar}}
Anna Gret Asi Autor/allikas: FIBA
Eesti naiste korvpallikoondis kaotas EM-valiksarja viiendas mängus võõrsil Sloveeniale 54:84.

Eesti naiskond suutis Sloveeniaga avaveerandil sammu pidada, aga teisel veerandil tegi võõrustaja suurema vahe sisse ja läks poolajapausile 16-punktilises eduseisus. Teine poolaeg mängupilti suurt muutust ei toonud ja kohtumine lõppes Eesti 54:84 (9:15, 16:26, 19:27, 10:16) kaotusega.

Zala Friskovec viskas võitjate kasuks üleplatsinaisena 26 punkti, lisaks võttis 11 lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu.

Üle kolmandiku Eesti punktidest tõi Anna Gret Asi, kelle arvele kogunes 19 punkti, viis lauapalli ja viis korvisöötu. Kadri-Ann Lass lisas omalt poolt 11 ja Mailis Pokk 10 punkti.

Eesti naiskond on kaotanud kõik viis seni peetud kohtumist. EM-valiksari lõpetatakse kodumänguga Läti vastu, mis toimub 17. märtsil.

Enne mängu:

Viimasel viiel EM-finaalturniiril mänginud Sloveenia võitis novembris Tallinnas toimunud mängu avaveerandi 33:17, aga ülejäänud kolm perioodi püsis Eesti hästi mängus ning ei lubanud vahel suureks käriseda. Lõpuks tuli vastu võtta 65:87 kaotus.

"Alustada tuleb paremini ja siis miks mitte siin järgmine kord võimalus ka selline mäng ära võtta. Tuleb ikka 40 minutit kokku panna," rääkis tollase mängu järel kogenud koondislane Kadri-Ann Lass. Mailis Pokk ja Anna Gret Asi viskasid sügisel Eesti kasuks 11 punkti, Asi lisas ka viis lauapalli ja sama palju korvisööte.

Sloveeniat vedas tolles mängus 22 punkti visanud 194-sentimeetrine Eva Lisec, kes teenib leiba Venemaal Jekaterinburgis ja on vastaste rivistuses ka nüüd. Sarnaselt Eestile on nooruslik koosseis ka võõrustajatel: kui Eesti võistkonna keskmine vanus on 23,8 aastat, siis Sloveenial 22,5.

Viimati Lätilt suure kaotuse saanud Sloveenia Eesti peatreeneri Toomas Annuki sõnul laupäeval pehmelt mängima ei hakka, sest püüab jätkuvalt alagrupist edasipääsu. Tiim peab olema valmis vastase agressiivseks surveks.

"Kindlasti mitte siin surve alla jääda, üksteist aidata ja toetada rünnakul ja kaitses, palli liigutada rünnakul omavahel," loetles ta eduka mängu eelduseid. "Seal peaks ka mõned meie eelised ikkagi välja tulema. Tuleb enesekindlust näidata väljakul ja eks lõpus näeb, mis need seisud on."

Toimetaja: ERR Sport

