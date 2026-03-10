Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha

Itaalia tugevuselt teises liigas klubikorvpalli mängiv Johanna Eliise Teder sai novembris joosta EM-valiksarjas kolmest mängust kahes väljakule. Hollandi vastu viskas ta 12 punkti, kuid Sloveeniaga võideldes sai teisel veerandil peapõrutuse ja pidi platsilt lahkuma ning järgnenud Lätiga mängu vahele jätma.

"Mul ei ole varem peapõrutust olnud, et ma olin väga šokis sellest, aga taastumine ei olnud kõige hullem. Ma olin kaks nädalat rahulikult ja mängisin siis ka nii, et vaatasime, kuidas ma kannatan. Seni ei ole midagi hullu olnud, et läks vist õnneks," rääkis andekas tagamängija ERR-ile.

Teder on käheda hääle, kuid hea jooksuvormiga, uuteks võitlusteks koondise eest valmis. Edukalt Itaalias mängides ei jätnud ta hiljuti vahele head võimalust ammutada jõudu olümpiahõngust. Ta käis Predazzos kaasa elamas 16-aastasele kahevõistlejale Ruubert Tederile.

"Ruubert on minu onupoeg. Käisin teda kohapeal vaatamas ja väga uhke tunne oli. Pisarad olid meil kõigil, teised pereliikmed olid ka seal. See oli väga vinge kogemus," selgitas Teder.

25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 20 mänguga visanud keskmiselt mängus 10,7 punkti ja jaganud 5 resultatiivset söötu. Tema koduklubi Costa Masagna on liigatabelis 13 naiskonna hulgas teisel kohal.

Johanna Eliise Teder (nr 21). Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Koondise liidri Anna Gret Asiga tunneb Teder end platsil väga mugavalt, sest palli on jagatud noorte klassidest alates. Asi on Belgias meistrikulda ja karikavõitu jahtivas Castors Braine'is paremuselt kolmas skoorija. Ta mäng on paranenud, sest läbisaamine peatreeneriga on ladusam.

"Saame üksteisega rahulikumalt asju arutada ja sellest on pingelangused ja tunnen ennast platsil vabamalt. Üleüldiselt on ikkagi paremuse poole läinud, et algus oli ikka päris krobeline," tõdes Asi.

Rahvusnaiskonna mängujuht loodab, et Hollandi, Sloveenia ja Lätiga peetavates EM-valikmängudes näitab koondis tarkust, tugevat võistlust ja hingestatust.

"Võidujutust oleme kahjuks natukene kaugel selles grupis, aga see, mida me siin kodus Sloveenia vastu näitasime, et sellist mängu võiksime nüüd kõik kolm tükki teha selles aknas," ütles Asi.

24-aastane Asi on aidanud oma koduklubi Belgia kõrgliigas teisele kohale. Eestlanna on keskmiselt mängu kohta kirja saanud 9,6 punkti, 2,8 korvisöötu ja 1,6 vaheltlõiget.

Otseülekanne Hollandi - Eesti kohtumisest algab kolmapäeval ERR-i spordiportaalis kell 20.20.