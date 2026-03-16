Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt

Eesti korvpallinaiskond peab teisipäeval Tallinnas oma viimase EM-valikmängu, kui läheb vastamisi lõunanaaber Lätiga. See mäng jääb Maaja Bratka pika koondisekarjääri viimaseks ning naiskonna kapten Mailis Pokk loodab eakaaslasele kingituseks võidu teenida.

Bratka teatas pärast eelmist EM-valikmängu, et eesootav kohtumine Lätiga jääb tema koondisekarjääri viimaseks. Noorest peale Bratkaga koos mänginud koondise kapten Mailis Pokk ütles, et tegemist on mängijaga, kes võitleb alati lõpuni.

"Ta on alati valmis tulema mängima. Ta on tark ja alati küsib juurde, kui on midagi vaja teada, et hästi selge kõik oleks. Ta on igas olukorras alati valmis koondist esindama," rääkis Pokk ERR-ile. "Koos me korvpalliga alustasime Tartus, tema küll oma kaksikõe Maiaga oli juba aasta enne mind trennis, kui mina KK Taba 89 treeningule Tartus jõudsin. Sellest ajast saadik oleme koos mänginud ja alates 14. eluaastast koondistes."

Pokk loodab, et Bratka koondisekarjäär lõppeb võidukalt. "Proovime ikkagi endast anda maksimumi siin mängul ja samuti tema annab sama," ütles kapten.

See on aga keeruline ülesanne, sest Eesti naiskond pole viie mänguga valiksarjas võiduarvet avanud ning mullu novembris tuli võõrsil tunnistada Läti 42-punktilist paremust. "See oli neli kuud tagasi ja tänaseks tuleb see mäng ära unustada," ütles Pokk.

"Loomulikult ma tean, et meil on siin kehas hetkel kaks väga rasket ja füüsilist mängu Hollandi ja Sloveeniaga all, aga igale mängule lähed ikka võima, mitte kaotama või lootma, et äkki saame vähemaga pähe kui eelmine kord."

"Unustame selle eelmise Läti mängu ära ja valmistume [teisipäevaseks] mänguks. Meil on omad taktikalised ideed ka, et kuidas nende mõnda nõrkust ära kasutada," lisas kapten.

Eesti naiste korvpallikoondis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

33-aastane Bratka ütles, et tema keha ei pea tihedaid koondiseaknaid enam vastu, kuidas tunneb end eakaaslane Pokk? "Kõik see on raske, sest enne neid kolme EM-valikmängu olid mängud koduklubides, reisimise aeg ja kui nüüd Lätiga ära mängime, siis juba reedel Kadri Ann Lassil on Rootsis klubiga mäng ja Maajal Suurbritannias karikafinaal nädalavahetusel," rääkis kapten. "Kogu kompott kokku on päris jõhker."

"Ma ikkagi samas siiralt usun, et oleme võimelised Lätiga mängima. Me ei lähe sellise mõttega, et vaja normaalselt koduklubi juurde tagasi jõuda. Esmalt tuleb see mäng ära mängida siin ja siis vaadata, mis tuleb."

19-aastaselt välismaale leiba teenima asunud Pokk ja tänavune koduklubi Bydgoszcz Poola kõrgliigas sõelmängudele ei jõudnud. Eestlanna pikka puhkust aga ei võta ja liitub Tartu Ülikooli naiskonnaga.

"Olen avatud play-off'ideks, et veel kuskil välismaal mängida. Minu agent teab seda ja mul on kaks aastat tagasi selline võimalus olnud, et läksin Prantsusmaale play-off'ideks mängima," ütles Pokk. "Liitun Tartu Ülikool/CHK naiskonnaga, et pikendada hetkel ikkagi hooaega, et oleksin jätkuvalt mänguvormis, kui välismaalt tuleb ikkagi play-off'ideks pakkumine."

"Tundub, et minu liitumine tekitab ka koduses korvpallis elevust. Tartu Ülikool pole minu kasvatajaklubi, kuid olen klubi tegevustes palju kaasa löönud ja tahan kodusele naiste korvpallile ka midagi tagasi anda," lõpetas naiste koondise kapten.

Eesti - Läti mängu näeb teisipäeval alates kella 18.50-st ETV2 kanalil.