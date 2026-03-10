X!

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

Korvpall
Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA läksid öösel vastu teisipäeva vastamisi läänekonverentsi tippu kuuluvad Oklahoma City Thunder ja Denver Nuggets, pingelises mängus teenis võõrustaja võidu viimastel sekunditel.

Kolm aastat tagasi NBA meistriks tulnud Nuggets läks valitsevat meistrit külastades juba avaveerandil 13 punktiga juhtima, aga Thunder leidis vastuse ning tormas teisel veerandil ise 12 punktiga ette. Poolajapausiks suutis Nuggets vahe siiski kuuele punktile lihvida.

Thunder jätkas kolmanda veerandi alguses dikteerimist, aga sealt edasi kulges mäng ilma suuremate kõikumisteta. Kord juhtis võõrustaja ja kord külaline, aga Thunder tegi otsustaval veerandil tugeva spurdi ja läks kaks minutit enne mängu lõppu kaheksaga juhtima.

Nuggets ei andnud aga alla ning tagasitulekule andis tõuke ka ebasportlik viga, kui Lu Dort äsas Nikola Jokicile küünarnukiga vastu nägu. Samade meeste vahel läks kismaks ka tiimide viimases kohtumises.

Otsustavatel hetkedel mängis Thunder mulluse MVP Shai Gilgeous-Alexanderi ja Nuggets kolm korda liiga väärtuslikumaks mängijaks valitud Nikola Jokici peale. Gilgeous-Alexander tabas 13,6 sekundit enne mängu lõppu kolmese, mis viis Thunderi neljaga juhtima, aga Jokic vastas kolmesega ning Nuggetsil õnnestus ka viigistada, sest Thunderi mängijale vilistati samas olukorras pallist eemal viga.

Pärast Jamal Murray vabaviset sai palli taaskord Gilgeous-Alexander, kes tabas külmaverelise kolmese ja kindlustas sellega Thunderile kodupubliku ees 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33) võidu.

Gilgeous-Alexander lõpetas mängu 35 punkti, 15 resultatiivse söödu, üheksa lauapalli, ühe vaheltlõike ja ühe blokiga. Kanadalane sai oma nimele ka NBA rekordi, kui viskas 126. mängu järjest vähemalt 20 punkti. Varasemalt kuulus rekord Wilt Chamberlainile, kes tegi seda aastail 1961-1963.

Thunder sai suure panuse ka Jaylin Williamsilt, kes viskas 29 punkti ja haaras 12 lauapalli. Jokic tegi samuti oma ära, kogudes 32 punkti, 14 lauapalli ja 13 korvisööduga kolmikduubli.

Thunder jätkab 51 võidu ja 15 kaotusega liiga esikohal, läänekonverentsis on lähim konkurent San Antonio Spurs (47-17), kes on nelja võidu kaugusel. Nuggets (39-26) jätkab kuuendal kohal, nii Houston Rocketsil (39-24) kui ka Los Angeles Lakersil (39-25) on sama palju võite, aga vähem kaotusi. Vahe seitsmendat kohta hoidva Phoenix Sunsiga (37-27) on kaks võitu.

Teised tulemused:
Cleveland - Philadelphia 115:101
Brooklyn - Memphis 126:115
Utah - Golden State 119:116
LA Clippers - New York 126:118

Toimetaja: Kristjan Kallaste

