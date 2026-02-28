Thunder murdis tuliseks kiskunud mängus Nuggetsi lisaajal

Suurem osa mänguajast kulges Nuggetsi juhtimisel, kuid neljanda veerandi alguses asus Thunder Lu Dorti täpse kaugviske järel juhtima 86:85. Paar minutit hiljem puhkes Dorti vea järel Nikola Jokici ja Dorti tiimikaaslase Jaylin Williamsi vahel kähmlus, mis päädis Jokicile ja Williamsile tehnilise veaga ning Dortile endale mängust välja viskamisega.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.



Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

Kähmluse järel ei suutnud kumbki meeskond suurt vahet sisse teha ning tuliseks kiskunud mäng läks lisaajale, kus Thunder haaras kohe initsiatiivi enda kätte ja võttis lõpuks kuuepunktilise võidu.

Võitjaid vedas rünnakul Shai Gilgeous-Alexander, kes naasis üheksa mängu pikkuselt vigastuspausilt 36 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga. Chet Holmgren viskas 15 punkti ja hankis 21 lauapalli. Nuggetsi särgis kerkis 39 punktiga üleplatsimeheks Jamal Murray, Jokic tõi 23 punkti, võttis 17 lauapalli ja jagas 14 tulemuslikku söötu.

Thunder on viimasest kaheksast mängust võitnud kuus ning troonib läänekonverentsi tipus 46 võidu ja 15 kaotusega. 37 võitu ja 23 kaotust kogunud Nuggets asub neljandal positsioonil.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons (44-14) vajas võiduks samuti lisaaega, olles kodusaalis Cleveland Cavaliersist (37-24) üle numbritega 122:119 (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5). Võitjate parimad olid Jalen Duren ja Cade Cunningham vastavalt 33 ja 25 punktiga.

Teised tulemused:

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 105:124

Milwaukee Bucks - New York Knicks 98:127

Boston Celtics - Brooklyn Nets 148:111