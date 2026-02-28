X!

Thunder murdis tuliseks kiskunud mängus Nuggetsi lisaajal

Korvpall
Korvpalliliiga NBA: Thunderi ja Nuggetsi mängus kiskus tuliseks.
Korvpalliliiga NBA: Thunderi ja Nuggetsi mängus kiskus tuliseks. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas läänekonverentsi liidermeeskond Oklahoma City Thunder kodusaalis Denver Nuggetsi lisaajal 127:121 (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14).

Suurem osa mänguajast kulges Nuggetsi juhtimisel, kuid neljanda veerandi alguses asus Thunder Lu Dorti täpse kaugviske järel juhtima 86:85. Paar minutit hiljem puhkes Dorti vea järel Nikola Jokici ja Dorti tiimikaaslase Jaylin Williamsi vahel kähmlus, mis päädis Jokicile ja Williamsile tehnilise veaga ning Dortile endale mängust välja viskamisega.

Kähmluse järel ei suutnud kumbki meeskond suurt vahet sisse teha ning tuliseks kiskunud mäng läks lisaajale, kus Thunder haaras kohe initsiatiivi enda kätte ja võttis lõpuks kuuepunktilise võidu.

Võitjaid vedas rünnakul Shai Gilgeous-Alexander, kes naasis üheksa mängu pikkuselt vigastuspausilt 36 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga. Chet Holmgren viskas 15 punkti ja hankis 21 lauapalli. Nuggetsi särgis kerkis 39 punktiga üleplatsimeheks Jamal Murray, Jokic tõi 23 punkti, võttis 17 lauapalli ja jagas 14 tulemuslikku söötu.

Thunder on viimasest kaheksast mängust võitnud kuus ning troonib läänekonverentsi tipus 46 võidu ja 15 kaotusega. 37 võitu ja 23 kaotust kogunud Nuggets asub neljandal positsioonil.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons (44-14) vajas võiduks samuti lisaaega, olles kodusaalis Cleveland Cavaliersist (37-24) üle numbritega 122:119 (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5). Võitjate parimad olid Jalen Duren ja Cade Cunningham vastavalt 33 ja 25 punktiga.

Teised tulemused:

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 105:124
Milwaukee Bucks - New York Knicks 98:127
Boston Celtics - Brooklyn Nets 148:111

Toimetaja: Henrik Laever

