Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

Marleen Mülla on sel talvel kaks korda parandanud teivashüppe Eesti rekordit ning tunneb, et on võimeline rohkemaks.

Paar nädalat tagasi ületas Mülla kõrguse 4.60 ja lisas eelmisel nädalal Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit. Rekordi nihutamine ei tulnud Müllale üllatusena.

"Juba enne Arkansas toimunud võistlust hüppasin trennis 4.60, nii et oskasin seda oodata. Oli vaid aja küsimus, millal saan võistlusel sama hüppe kokku panna. Arkansase võistlus õnnestus, aga hüpe oli laisk. Nebraskas oli juba parem. Seal oli hoojooks parem ja sain rohkem õlgu alla," rääkis Mülla.

USA-s South Dakota ülikoolis õppiv ja treeniv Mülla tunneb, et on edu saavutamiseks leidnud vajaliku stabiilsuse. "Üks põhjus on ettevalmistus, sest olen saanud probleemideta võistelda. Selg on natukene häirinud, aga oleme koos füsioterapeudiga teinud kõik selleks, et saaksin jõusaalis ja sprinditrennis maksimaalselt pingutada," selgitas Mülla.

"Stabiilsuse olen ka selles mõttes saavutanud, et olen saanud teha paremaid hüppeid. Kui eelnevatel aastatel tuli võistlustel üks või kaks head hüpet, siis nüüd on neid rohkem ja see ongi võti," lisas ta.

Eesti rekordinaine usub, et suudab praegust tippmarki veelgi parandada. "Seda võib veel natukene nihutada. Eks olegi nüüd näha, mida tulevased võistlused toovad. Konverentsi meistrivõistlused on tulemas ja siis NCAA finaal, kus tahaksin ennast realiseerida, sest hüppasin 4.60 samas võistluspaigas. Ülikoolide meistrivõistlused on minu jaoks väga tähtsad, sest tase on maailmaklassist. Näiteks Hana Moll on hüpanud 4.88, millega on maailma edetabeli liider."

Praeguse seisuga saab Mülla Eestit esindada kuu aja pärast Poolas toimuvatel maailma sisemeistrivõistlustel, kuhu pääseb 12 naist. "Ma väga pingsalt ei ole seda nimekirja jälginud. Paar-kolm korda olen uurinud, kus mina seal tabelis olen, aga eraldi ei ole vaadanud, kes võiks potentsiaalselt minust mööduda. Pigem ootan 8. märtsi ära ja siis vaatab edasi. Ma ei taha endale stressi peale panna," sõnas Mülla.

NCAA sisemeistrivõistlused toimuvad 13.-14. märtsil ning sise-MM leiab aset 20.-22. märtsil Poolas Torunis.