Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

Varasem Eesti rekord kuulus samuti temale tulemusega 4.57 ning oli püstitatud möödunud aasta maikuus. Maailma hooaja edetabelis jagab Mülla 4.60-ga üheksandat kohta ning märtsikuus toimuvate sisemaailmameistrivõistluste edetabelis on ta samuti üheksas. MM-ile saab peale 12 teivashüppajat ning võistluste norm on 4.70.

"Olen õnnelik aga mitte päris rahul. Tean ise milliseid hüppeid olen eelnevalt teinud nii trennis kui ka paaril võistlusel ja päris kõik 100-protsendiliselt ei tulnud," ütles Mülla.

"Aga see näitab, et veel arenguruumi on, mis on ainult positiivne. Hooaeg on läinud pigem tõusvas joones ja on hea meel, et 4.50 peal hüpped muutuvad aina mugavamaks. Loodan, et see jätkub samas hoos. Ees on veel kaks võistlust ja siis NCAA ja selleks ajaks siis ka MM seis teada, ehk siis ole näha," lisas ta.

USA üliõpilasliiga (NCAA) sisemeistrivõistlused toimuvad 13.-14. märtsini, sise-MM sellest järgmisel nädalavahetusel. Tyson Invitationali naiste teivashüppe võitis Mülla koolikaaslane Anna Willis, kes alistas 4.60 esimesel katsel.