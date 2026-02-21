Mülla lisas Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit

Alles nädal tagasi Eesti naiste teivashüppe rekordi 4.60 peale viinud Mülla tegi öösel laupäeva veel ühe ajaloolise soorituse, kui ületas Nebraska Tune-Up võistlusel 4.63 teisel katsel. South Dakota ülikooli esindav eestlanna oli ainus, kes ületas 4.38 ning läkski seejärel rahvusrekordit püstitama.

4.63 tähistab maailma hooaja paremuselt üheksandat tulemust ning Mülla parandas sellega ühtlasi võimalust pääseda 20.-22. märtsini Poolas Torunis toimuvatele sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustele. MM-ile pääseb 12 võistlejat, normiks on 4.70.

Teise koha sai Nebraska ülikoolis tudeeriv venelanna Arina Razina, kelle tulemuseks jäi 4.23. Esikolmikusse mahtus veel Mülla koolikaaslane Eliza Aitken, kes ületas 4.08.

13.-14. märtsini toimuvad ka USA üliõpilasliiga (NCAA) sisekergejõustiku meistrivõistlused.