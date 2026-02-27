X!

Finaali jõudnud Medvedevil on võimalik lõpetada kurioosne võiduseeria

Dubais toimuval ATP 500 kategooria tenniseturniiril jõudsid finaali kolmanda asetusega Daniil Medvedev ning maailma 25. reket Tallon Griekspoor.

Medvedev oli reedeses poolfinaalis tunni ja 24 minutiga 6:4, 6:2 üle turniiril kõrgeima paigutusena mänginud Felix Auger-Aliassime'ist (ATP 8.).

Mõlemad mehed servisid seitse ässa ja tegid kaks topeltviga, aga Medvedev võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest kanadalase 64 protsendi vastu ja tegi 17 äralöögi kõrval 11 lihtviga, kui Auger-Aliassime'i samad näitajad olid vastavalt 17 ja 28.

Finaalis kohtub Medvedev hollandlase Tallon Griekspooriga, kes nägi Andrei Rubljovi (ATP 18.) 7:5, 7:6 (6) alistamiseks vaeva tund ja 40 minutit. Griekspoor päästis kõik kuus Rubljovi murdepalli, kahe peale servisid mehed lausa 39 ässa.

Finaalis on Medvedevil võimalik lõpetada ainulaadne seeria: kõik tema karjääri 22 tiitlivõitu on siiani tulnud erinevatelt turniiridelt. Dubais võidutses ta aga 2023. aastal. "Need on olnud neli suurepärast mängu – olen ilmselt läinud iga mänguga järjest paremaks ja täna oligi mu selle turniiri parim esitus. Kui suudan seda homme veel parandada, on mul võimalus võita," kommenteeris endine maailma esireket.

Toimetaja: Anders Nõmm

