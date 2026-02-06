X!

Saalijalgpallis ollakse Euroopa ja Aasia meistrivõistlustel medalimängude ootel

Pronksimängus kohtuvad Prantsusmaa ja Horvaatia olid vastamisi ka finaalturniiri avakohtumises.
Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Laupäeval peetakse otsustavad kohtumised nii Euroopa kui ka Aasia saalijalgpallimeistrivõistlustel. Mõlema võistluse tiitlikaitsjad, Portugal ja Iraan, on jõudnud finaali.

Ljubljanas selgub, kas Hispaania võidab Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel kaheksanda meistritiitli või saab Portugal kolmanda järjestikuse tiitli. Samuti saab selgeks, kes saab esimest korda medali, Prantsusmaa või Horvaatia.

13. Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlused on erilised, sest esimest korda peeti turniiri enam kui ühes riigis. Kui alagrupimänge ja veerandfinaale mängiti nii Lätis, Leedus kui ka Sloveenias, siis otsustavas järgus on mängud koondunud Sloveenia pealinna Ljubljanasse.

Finaal: Portugal (UEFA reitingu 1. / FIFA reitingu 2.) - Hispaania (2./3.)

Finaalis on vastamisi meeskonnad, kes on finaalturniiril tunnistanud ainult võite.

EM-i finaalturniiril 16 mängu järjest võitnud Portugal alistas alagrupis 6:2 (1:1) Itaalia, 5:1 (2:0) Ungari ja 3:2 (2:2) Poola. Veerandfinaalis saadi 8:2 (3:1) jagu Belgiast ja poolfinaalis alistati 4:1 (2:1) Prantsusmaa. Kusjuures viiest mängus kolmes – Itaaliaga teisel minutil, Belgiaga kaheksandal minutil ja Prantsusmaaga kuuendal minutil – on Portugal jäänud 0:1 kaotusseisu. Nelja väravaga on meeskonna parimad väravakütid Diogo Santos ja Pany Alvera.

Kõikidel EM-idel nelja parema hulka jõudnud Hispaania lõi alagruppide peale enim väravaid – 16 –, nad alistasid Sloveenia 4:1 (4:0), Valgevene 2:0 (1:0) ja Belgia 10:3 (4:1). Kusjuures finaalturniiride 13-aastases ajaloos oli see esimene kord, kui üks meeskond sai kirja kahekohalise väravate arvu. Veerandfinaalis alistas Hispaania Itaalia 4:0 (2:0) ja poolfinaalis saadi jagu Horvaatiast 2:1 (2:0). Miguel Mellado ja Antonio Perez on Hispaania kasuks löönud neli väravat.

Portugal mängib finaalturniiril 11. korda. Lisaks kahe viimase (2018, 2022) turniiri võitmisele on neil ette näidata hõbemedal 2010. aasta turniirilt. MM-il on nad 2021. aastal saanud esikoha ja 2000. aastal kolmanda koha.

Hispaania on Euroopa meistrivõistlustelt saanud seitse kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi. Maailmameistrivõistlustelt on saadud kaks kulda ja kolm hõbedat ning korra on lõpetatud kolmandana.

Portugal ja Hispaania on omavahel saalijalgpallis kohtunud 35 korral. Hispaanlastel on 26 võitu, Portugal on võitnud viiel korral ja neli mängu on lõppenud viigiga.

Kahel korral on meeskonnad kohtunud EM-i finaalis. 2010. aastal võitis Hispaania 4:2, kaheksa aastat hiljem olid Portugali võidunumbrid 3:2.

2014. aastal oldi vastamis pronksimängus ja siis võitis Hisoaania 8:4.

Pronksimäng: Prantsusmaa (6./10.) - Horvaatia (7./14.)

Pronksimängus on vastamisi seni EM-i medalita meeskonnad, kes kohtusid 21. jaanuaril Riias peetud finaalturniiri avamängus. A-alagrupist sai Prantsusmaa edasi esimesena ja Horvaatia teisena.

Prantsusmaa alagrupitulemused: 2:2 (1:2) Horvaatiaga, 5:0 (0:0) Lätiga ja 3:1 (2:0) Gruusiaga. Veerandfinaalis alistati lisaajal 4:2 (0:0, 1:1, 2:0) Ukraina ja poolfinaalis jäädi alla Portugalile 1:4 (1:2). Prantsusmaa edukaim väravakütt Souheil Mouhoudine on saanud kirja kuus tabamust, millega ta jagab väravaküttide edetabelis Belgia esindaja Omar Rauhoga esikohta.

Horvaatia alagrupimängud: 2:2 (1:2) Prantsusmaaga ja 2:2 (1:1) Gruusiaga ning 4:1 (1:1) Lätiga. Veerandfinaalis alistati Armeenia 3:0 (3:0) ja poolfinaalis jäädi alla Hispaaniale 1:2 (0:2). Horvaatia parimad skooritegijad Duje Kustura ja David Mataja on löönud kolm väravat.

Kumbki meeskond pole Euroopa meistrivõistlustelt medalit saanud. Mõlemal on tiitlivõistlustelt ette näidata neljas koht, Horvaatial 2012. aasta EM-ilt ja Prantsusmaal eelmiselt, 2024. aasta MM-ilt.

Prantsusmaa pääses EM-i finaalturniirile teist korda, Horvaatiale on see seitsmendaks finaalturniiriks.

Horvaatia ja Prantsusmaa on kohtunud kuuel korral: kolm korda on võitnud Prantsusmaa, korra Horvaatia ja kaks mängu on lõppenud viigiga.

Indoneesia on kasutanud koduseinte toe ära

Samal ajal kui selgub Euroopa meister, selgitatakse maailmajao meister ka Aasias, kus seda tehakse juba 18. korda.

Indoneesias toimuval turniiril jõudis esimesena finaali tiitlikaitsja Iraan, kes edukaima Aasia riigina on FIFA edetabelis viiendal kohal. Nad on alati saanud Aasia meistrivõistlustelt medali: neil on kontos 13 kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi.

Iraak alistas poolfinaalis FIFA edetabelis 37. kohal (Aasia 8.) oleva Iraagi 4:2 (2:2). Iraak oli omakorda veerandfinaalis parem Taist, kes sai kaks aastat tagasi kodus hõbeda ja on teisel kohal ka Aasia reitingus.

Teises poolfinaalis kasutas enam kui 10 000 pealtvaataja ees koduväljakueelise ära FIFA edetabeli 24. (Aasia 6.) meeskond Indoneesia, kellele see on 11. finaalturniir, kuid varem oli nende parim tulemus pääs veerandfinaali.

Indoneesia poolfinaali vastane oli FIFA edetabelis 13. kohal (Aasias 3.) olev Jaapan, kes ainsana on Iraani kõrval suutnud võita maailmajao meistri tiitli, seda neljal korral. Lisaks on nad saanud kuus hõbedat ja kaks pronksi.

Avapoolaja 1:0 võitnud Indoneesia andis teisel poolajal käest 2:0 eduseisu. 1.38 enne lõppu suudeti taas ette minna, kuid 33 sekundit enne lõppu sai Iraan kätte 3:3 viigi, seda penaltist, mis anti videokorduste ülevaatamise põhjal.

Lisaajal lõid väravaid vaid väljakuperemehed, neist esimeses kasutati ära vastaste eksimus ja teine tabamus saadi, kui löödi pall tühja väravasse, sest Jaapan oli proovinud seisu võrdsustada, võttes kasutusele lendava väravavahi. 64 sekundit enne teise lisaaja lõppu oli Jaapanil kasutada 3:5 seisul penalti, kuid pall saadeti üle värava.

Erinevalt Euroopa meistrivõistlustest Aasia meistrivõistlustel sel korral pronksi välja ei mängita. Lisanäitajate põhjal sai kolmanda koha Jaapan ja neljandaks jäi Iraak.

Turniirid on olnud resultatiivsuselt võrreldavad. Euroopas on 30 mänguga löödud 165 väravat (keskmine 5,5 väravat mängu kohta) ja Aasias on sama arvu mängude juures löödud 156 väravat (keskmine 5,2 väravat).

Eesti saalijalgpallikoondis on Euroopas ja Aasias esinelikusse pääsenud meeskondadest kohtunud vaid Iraagiga, kellele 2023. aasta kevadel kaotati Marokos peetud turniiril 0:4.

Kõik EM-i finaalturniiri mängud on Eestis nähtavad uefa.tv vahendusel. Aasia meistrivõistluste mänge saab vaadata Youtube'i kanalis AFC Asian Cup.

