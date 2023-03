Eesti saalijalgpallikoondis kaotas Iraagile

Avapoolaega asus hoogsalt domineerima Iraak ja sihini jõudis vastane kolmel korral. Teisel poolajal esitas Eesti küll vastupanu, mis väravateks paraku ei realiseerunud. Iraak viis palli teisel poolajal väravasse veel ühel korral, vahendab Jalgpall.ee.

"Tänane vastane oli tugev, aga kindlasti natuke jäi kripeldama, et oleks võinud ja saanud kindlasti mingites olukordades natuke paremini," rääkis koondise peatreener Madis Rajando. "Samas vastane oli suurte kogemustega ja tehniliselt päris heal tasemel."

Mängus tegi koondise särgis debüüdi seitse mängijat: Rene Kolsar, Mario Kuum, Martin Kaur, Maksim Goncharov, Raul Männi, Roman Bažkov ja Stanislav Gussev.

"Debütantidega võib suures plaanis jääda rahule – noored näitasid väga korralikku mängu ja olid väga tublid," kiitis Rajando.

Järgmine mäng ootab saalikoondist ees esmaspäeval, 6. märtsil, kui kohtutakse Marokoga. "See saab olema kindlasti veel raskem, sest Maroko on maailmaklassi võistkond. Üritame endast kõik jälle maksimaalselt välja pigistada ja kõigest väest neile vastu panna, tehes kõik, mis me suudame," rääkis Rajando.