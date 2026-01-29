Valgevene lülitas konkurentsist välja neid võõrustanud Sloveenia

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel kukkus Läti ja Leedu kõrval välja ka kolmas kaaskorraldaja Sloveenia, kes jäi otsustavas alagrupimängus alla Valgevenele. Kusjuures Sloveenia tuli korraldajate hulka just valgevenelaste tõttu, kuna Balti riikides neil võistelda ei lubata.

Viimase alagrupivooru mängud algasid samal ajal, kuid Hispaania tegi Belgia vastu juba avapoolajal kõik selgeks, võites poolaja 4:1 ja kogu mängu 10:3.

Nii oli ajaliselt tunduvalt maha jäänud Sloveenia - Valgevene mängus sloveenidel vaja edasipääsuks vaid viiki. Juba üheksandal sekundil juhtima läinud sloveenid ei suutnud aga edu hoida ja poolaeg lõppes 1:1 viigiga. Teisel poolajal läksid valgevenelased 2:1 juhtima ja kuigi sloveenid viigistasid, jäi viimane sõna Valgevenele, kes võitis 3:2.

Pärast viimast väravat oli mõlemal meeskonnal veel häid väravavõimalusi, näiteks ei suutnud sloveenide kasuks kaks väravat löönud Jeremy Bukovec eelviimasel minutil realiseerida 1:1 olukorda.

Kusjuures kahe kaotusega turniiri alustanud Valgevenel oli viimases kohtumises sisuliselt mängus vaid au, sest nad vajasid edasipääsuks kaheksaväravalist võitu. Nüüd aitasid nad oma võiduga edasi hoopis viimases voorus suure kaotuse saanud Belgia.

C-alagrupi paremusjärjestus: 1. Hispaania 9, 2. Belgia 3, 3. Sloveenia 3, 4. Valgevene 3 punkti. Kohad 2.-4. pandi paika meeskondade omavaheliste mängude põhjal (Belgia – Valgevene 4:0, Sloveenia – Belgia 5:4, Valgevene – Sloveenia 3:2), kus punkte said kõik võrdselt, kuid väravate vahe oli Belgial +3, Sloveenial 0 ja Valgevenel -3.

Neljapäeval on kavas viimane voor ka D-alagrupis, kus tänu kahele võidule alagrupis esikoha kindlustanud ja veerandfinaalis Belgiaga kohtuv tiitlikaitsja Portugal on vastamisi edasipääsuvõimalusi mitte omava Poolaga. Poolakad on pärast Valgevene võitu turniiril ainus meeskond, kes pole saanud ühtegi punkti. Selle mängu peakohtunik on Eestist - Grigori Ošomkov.

Teise D-alagrupist edasipääseja ehk hispaanlaste veerandfinaalivastase selgitavad tabelis kolm punkti omavad Itaalia ja Ungari. Kusjuures paremat väravate vahet omavatele itaallastele piisab tabelis teise koha saamiseks ka viigist.

Esimesed veerandfinaalpaarid selgusid Riias ja Kaunases peetud mängudes kolmapäeval. Riias peetavas veerandfinaalis kohtuvad A-alagrupi võitja Prantsusmaa ja B-alagrupi teine Ukraina.

Kaunases on veerandfinaalis vastamisi B-alagrupi esimene Armeenia ja A-alagrupi teine Horvaatia.

Veerandfinaalid peetakse 31. jaanuaril ja 1. veebruaril. Medaliomanikud selgitatakse 7. veebruaril.