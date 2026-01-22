X!

Läti lõi koduse EM-i avamängus neli vastuseta jäänud väravat

Jalgpall
Saalijalgpalli EM: Läti - Gruusia.
Saalijalgpalli EM: Läti - Gruusia. Autor/allikas: Rene Kundla
Jalgpall

Lätis, Leedus ja Sloveenias toimuvatel saalijalgpalli Euroopa meistrivõistlustel peeti avapäeval kaks kohtumist.

Esmakordselt EM-finaalturniiri osalev Läti koondis valmistas kodupublikule palju rõõmu, kui Riias asuvas Xiaomi areenil alistati 3100 pealtvaataja ees eelmise EM-i veerandfinalist Gruusia 4:0.

Germans Matjušenko viis võõrustaja kolm minutit pärast avavilet juhtima, teisel poolajal lõi kaks väravat Edgars Tarakanovs ja lõppseisu vormistas Andrejs Baklanovs. Läti tegi ennastsalgavalt tööd kaitses, sest grusiinid sooritasid 47 pealelööki lätlaste 20 vastu.

Avapäeva teises mängus leppisid lätlaste alagrupikaaslased Prantsusmaa ja Horvaatia 2:2 viiki.

Horvaatia asus Duje Kustura väravast 14. minutil juhtima, aga minut hiljem võrdsustas seisu Mamadou Toure ja sellest omakorda kaks minutit hiljem skooris prantslaste teise värava Ouassini Guirio. Teisel poolajal päästis Horvaatiale viigipunkti Kustura.

Neljapäeval peetakse esimesed mängud B-alagrupis, kus lähevad omavahel vastamisi Armeenia - Ukraina ja Leedu - Tšehhi. Kaks eelmist EM-i võitnud Portugal kuulub D-alagruppi ning peab oma esimese mängu laupäeval Itaalia vastu.

Euroopa meister selgub 7. veebruaril Sloveenia pealinnas Ljubljanas.

Toimetaja: Henrik Laever

