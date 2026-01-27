Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel lõpeb teisipäeval teine voor. Õhtu avakohtumises olid vastamisi avavoorus võidukad olnud Ungari (alistas 6:2 Itaalia) ja Portugal (alistas 4:2 Poola).

Juba 23. sekundil juhtima läinud kaks viimast EM-i võitnud Portugal võitis poolaja 2:0 ja kogu mängu 5:1.

Õhtu teises kohtumises on kell 21.30 algavas mängus vastamisi seni punktita Itaalia ja Poola.

Viimases voorus on kavas mängud Itaalia – Ungari ja Portugal – Poola.

C-alagrupis on seis segane

Esmaspäeval peeti teine voor samuti Ljubljanas mängitavas C-alagrupis. Avavoorus Sloveeniast 4:1 jagu saanud Hispaania oli teises voorus 2:0 parem Valgevenest. Valgevenelased pole kahe vooruga väravat suutnud lüüa, sest avavoorus kaotati Belgiale 0:4.

Belgia kaotas omakorda teises voorus Sloveeniale 4:5. Väljakuperemehed panid võidule aluse esimesel poolajal, mis võideti 0:1 kaotusseisust 5:2.

Viimase vooru eel on B-alagrupis Hispaanial 6, Sloveenial ja Belgial 3 ning Valgevenel 0 punkti.

Viimases voorus kohtuvad Sloveenia ja Valgevene ning Hispaania ja Belgia. Ükski meeskondadest pole endale edasipääsu kindlustanud. Valgevenel on need küll rohkem teoreetilist laadi, sest nad peaks alistama väljakuperemehed vähemalt kaheksa väravaga ja lootma, et Belgia kaotab Hispaaniale.

Kõik edasipääsejad on selged neljapäevaks

Nii esmaspäeval kui ka teisipäeval kanti protokolli ka Eesti kohtuniku Grigori Ošomkovi nimi. Esmaspäeval oli ta teine kohtunik Belgia – Sloveenia mängus, teisipäeval oli ajamõõtja Ungari – Poola mängus. Avavoorus oli ta kolmas kohtunik Itaalia – Portugali mängus.

Võistlus on olnud pealtvaatajaterohke ning seni on enim kaasaelajaid olnud Ljubanas, kus kodumeeskonna mängudel oli tribüünil 8109 ja 3195 inimest. Kaunases on kodumeeskond toonud saali 6092 ja 5198 pealtvaatajat ning Riias on Läti mängudel olnud 5277 ja 3153 vaatajat.

Alagruppide viimase vooru mängud peetakse A- ja B-alagrupis 28. jaanuaril ning C- ja D-alagrupis 29. jaanuaril. Viimaste voorude mängud peetakse täpselt samal ajal kahes erinevas saalis.

Kolmapäeval on võistlusõhtu esimestes mängudes A-alagrupis vastamisi Riias Läti (kogunud 3 punkti) ja Horvaatia (2) ning Kaunases Gruusia (1) ja Prantsusmaa (4).



B-alagrupis on Kaunases vastamisi Leedu (1) ja Armeenia (6) ning Riias Tšehhi (1) ja Ukraina (3).

Kahe alagrupi peale on edasipääsu veerandfinaali taganud ainsana Armeenia. Ülejäänud viiel meeskonnal on kõigil võimalik jõuda alagrupis kahe parema hulka.

Veerandfinaalid peetakse eeloleval nädalavahetusel. Üks mäng on kavas nii Riias kui ka Kaunases, kaks mängu peetakse Ljubljanas.