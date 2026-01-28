Läti ja Leedu ei suutnud EM-il koduseinte tuge ära kasutada

Kolmapäeval selgus, et ei Läti ega Leedu ei suutnud kodustel Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel alagrupist edasi pääseda.

Lähemal oli edasipääsule A-alagrupis mänginud Läti. Neile oleks piisanud viimases voorus Horvaatia vastu ka viigist. Läti läkski Riias enam kui 3200 pealtvaataja ees peetud kohtumist juba viienda minuti alguses juhtima ja Horvaatia suutis viigistada alles poolaja viimasel minutil.

Teisel poolajal panid aga horvaadid oma paremuse maksma ja võitsid 4:1.

Samal ajal mängisid oma A-alagrupi viimase vooru mängu Kaunases Prantsusmaa ja Gruusia. Prantslased võitsid poolaja 2:0 ja kogu kohtumise 3:1.

Alagrupist said veerandfinaali 7 punkti kogunud Prantsusmaa (UEFA reitingu 6. meeskond) ja 5 punkti saanud Horvaatia (7.). Kolmanda koha sai Läti (27.) 3 ja neljanda koha Gruusia (14.) 1 punktiga.

Kolmapäeval peeti viimane voor ka B-alagrupis. Kaunases suutsid korraldajad endale juba enne alagrupi viimast vooru esikoha kindlustanud Armeenia vastu viigistada 3:3 (0:2), kuid sellest piisas vaid alagrupis kolmandaks tõusmiseks.

Ukraina kindlustas endale alagrupis teise koha, alistades Riias Tšehhi 5:3 (2:0).

B-alagrupi paremusjärjestus: 1. Armeenia (reitingu 13.) 7, 2. Ukraina (5.) 6, 3. Leedu (35.) 2 ja 4. Tšehhi (10.) 1 punkt.

Veerandfinaalides kohtuvad Armeenia ja Horvaatia ning Prantsusmaa ja Ukraina.

Neljapäeval on kavas viimased voorud Ljubjanas mängitavates C- ja D-alagrupis.

C-alagrupis kohtuvad Sloveenia (3 punkti) ja Valgevene (0) ning Hispaania (6) ja Belgia (3).

D-alagrupis on vastamisi Portugal (6) ja Poola (0) ning Itaalia (3) ja Ungari (3). Kohtumises Portugal – Poola on peakohtunik Eesti esindaja Georgi Ošomkov.

Veerandfinaalid on kavas laupäeval ja pühapäeval. 13. Euroopa meister selgub 7. veebruaril.