X!

Saalijalgpalli EM-i finaalis kohtuvad Hispaania ja Portugal

Jalgpall
Uue ja uhke võidukarika saab laupäeval Portugal või Hispaania.
Uue ja uhke võidukarika saab laupäeval Portugal või Hispaania. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Jalgpall

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistluste kullamängus on vastamisi finaalturniiril kõik viis mängu võitnud Hispaania ja Portugal. Pronksi saatuse otsustavad Horvaatia ja Prantsusmaa.

Poolfinaalidest esimeses oli Hispaania parem Horvaatiast 2:1 (2:0). Seitsmekordsele Euroopa meistrile on tänavune juba kümnes finaal, kusjuures Euroopa meister selgitatakse saalijalgpallis 13. korda.

Hispaania peatreener Jesus Velasco ütles pärast mängu uefa.com-i vahendusel, et kaheväravalises eduseisus muutus meeskond liiga rahulolevaks. "See näitas veel kord, et kahe väravaga juhtimine ei loe saalijalgpallis midagi. Horvaatia näitas, et nad on kvaliteetsed vastased, ja nad tekitasid meile palju raskusi," sõnas Velasco.

Teises poolfinaalis läks Prantsusmaa Portugali vastu kuuendal minutil vastaste väravavahi eksimusest juhtima. Poolaja lõpus lõi aga Portugal kahest nurgalöögijärgsest olukorrast värava ja tiitlikaitsja võitis poolaja 2:1.

Teisel poolajal lõi Portugal veel kaks väravat. Kusjuures 4:1 värav oli kurioosne. Prantsusmaa kasutas lendavat väravavahti, kuid vastaste väljakupoolel kaotati pall, mille Portugali väravavaht saatis Prantsusmaa värava poole teele. Pall tabas posti ja põrkas sealt vastu kaitsesse tagasi jooksnud prantslast ja lendas temast väravasse.

Medalimängud peetakse Sloveenia pealinnas laupäeval, 7. veebruaril.

Toimetaja: Rene Kundla

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

04.02

Saalijalgpalli EM-i finaalis kohtuvad Hispaania ja Portugal

04.02

Heina peatreeneriks sai endine Hamburgi ja Düsseldorfi juhendaja

04.02

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

04.02

Vahetusest sekkunud Vetkal aitas Dordrechti seljavõiduni

04.02

Arsenal pääses üle mitme aasta finaali

04.02

St. Pauli karikateekond lõppes veerandfinaalis

03.02

Prantsusmaa tippklubisse siirdunud Paalberg: nende usaldus oli väga suur

03.02

Poomist saab Slovakkias Jepihhini meeskonnakaaslane

03.02

28 Eesti jalgpalliklubi saatsid UEFA-le Venemaa küsimuses pöördumise

02.02

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

sport.err.ee uudised

04.02

TalTech jooksis Viimsist üle, Keila satsid said Lätis kaotuse

04.02

Saalijalgpalli EM-i finaalis kohtuvad Hispaania ja Portugal

04.02

ETV spordisaade, 4. veebruar

04.02

Lill: uhke tiimi üle, tulime raskest seisust välja

04.02

VIDEO | Lill ja Kaldvee suutsid kaheksandas voorus mängu viigistada

04.02

Liiv ei saanud testvõistlusel kurvis kiirust üles: üldpilt on hea

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

04.02

"Pealtnägija" veetis päeva kahekordse Euroopa meistri Niina Petrõkinaga

04.02

Serviti ja Kehra lisasid meistriliigas tabelisse punkte

04.02

Eesti, Poola ja Tšehhi Ironmani korraldajad lõid uue võistlussarja

04.02

Heina peatreeneriks sai endine Hamburgi ja Düsseldorfi juhendaja

04.02

Ermits: ootan ise ka põnevusega, kuidas kõik välja tuleb!

04.02

Zahkna kolmanda olümpia eel: tuleb hooaja parimad stardid teha

04.02

Eesti saalihokikoondis mängis MM-valikturniiril Itaaliaga viiki

04.02

Viigipuu: suurim rõhk on terveks jäämisel

04.02

FOTOD | Laskesuusatajad tegid Anterselva staadionil trenni

04.02

Kurlingupaari treener: esmalt võidame iga kivi, siis vooru ja siis mängu

04.02

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

04.02

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

04.02

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

loetumad

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

04.02

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

04.02

Põnev mängudeõhtu muutis Euroliigas seisu veel tasavägisemaks

04.02

42-aastaselt olümpiadebüüdi tegema pidanud iluuisutaja osalemine on ohus

04.02

Vahetustehingud NBA-s: Harden saadeti Clevelandi, Utah hankis lisajõudu Memphisest

04.02

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

04.02

Tallinna linn premeeris EM-tiitlit kaitsnud Petrõkinat ja tema treenerit

03.02

Pekingi OM-il lipu kandmisest loobuma pidanud Liiv: nüüd õnneks kõik klapib

03.02

Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo