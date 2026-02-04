Saalijalgpalli EM-i finaalis kohtuvad Hispaania ja Portugal

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistluste kullamängus on vastamisi finaalturniiril kõik viis mängu võitnud Hispaania ja Portugal. Pronksi saatuse otsustavad Horvaatia ja Prantsusmaa.

Poolfinaalidest esimeses oli Hispaania parem Horvaatiast 2:1 (2:0). Seitsmekordsele Euroopa meistrile on tänavune juba kümnes finaal, kusjuures Euroopa meister selgitatakse saalijalgpallis 13. korda.

Hispaania peatreener Jesus Velasco ütles pärast mängu uefa.com-i vahendusel, et kaheväravalises eduseisus muutus meeskond liiga rahulolevaks. "See näitas veel kord, et kahe väravaga juhtimine ei loe saalijalgpallis midagi. Horvaatia näitas, et nad on kvaliteetsed vastased, ja nad tekitasid meile palju raskusi," sõnas Velasco.

Teises poolfinaalis läks Prantsusmaa Portugali vastu kuuendal minutil vastaste väravavahi eksimusest juhtima. Poolaja lõpus lõi aga Portugal kahest nurgalöögijärgsest olukorrast värava ja tiitlikaitsja võitis poolaja 2:1.

Teisel poolajal lõi Portugal veel kaks väravat. Kusjuures 4:1 värav oli kurioosne. Prantsusmaa kasutas lendavat väravavahti, kuid vastaste väljakupoolel kaotati pall, mille Portugali väravavaht saatis Prantsusmaa värava poole teele. Pall tabas posti ja põrkas sealt vastu kaitsesse tagasi jooksnud prantslast ja lendas temast väravasse.

Medalimängud peetakse Sloveenia pealinnas laupäeval, 7. veebruaril.