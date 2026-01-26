X!

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

Jalgpall
Saalijalgpalli EM-i finaalturniiri üheks kaaskorraldajaks on Läti.
Saalijalgpalli EM-i finaalturniiri üheks kaaskorraldajaks on Läti. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Jalgpall

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel pääses esimesena veerandfinaali Armeenia. See on esimest korda, kui Armeenia on jalgpallis finaalturniiril alagrupist edasi saanud.

Kaunases toimuval B-alagrupi turniiril avavoorus Ukrainast 2:1 jagu saanud Armeenia sai ka teises voorus üheväravalise võidu. Avavoorus Leeduga 3:3 viigi teinud Tšehhi läks küll Armeenia vastu juba teisel minutil juhtima, kuid armeenlased võitsid poolaja 3:1. Teise poolaja keskel juhtis Armeenia juba 5:2 ja kuigi lõpp läks põnevaks, kindlustas Armeenia 5:4 võiduga endale alagrupist edasipääsu.

B-alagrupi pühapäevases teises teise vooru kohtumises pidi Leedu enam kui 6000 pealtvaataja ees tunnistama Ukraina 4:1 (2:0) paremust.

Kahe vooru järel on B-alagrupis esikoha kindlustanud kuus punkti kogunud Armeenia. Teisele edasipääsu kohale kandideerivad 3 punkti omav Ukraina ja kahe vooru järel 1 punkti peal olevad Tšehhi ja Leedu.

Kolmapäeval, 28. jaanuaril peetavas viimases voorus on vastamisi Leedu ja Armeenia ning Tšehhi ja Ukraina.

Riigi jalgpalliajalugu teinud Armeeniaga on viiel korral kohtunud ka Eesti. Neli mängu on lõppenud Armeenia võiduga, kuid 2015. aasta sügisel Küprosel peetud MM-i eelvalikturniiril suutis Eesti Kristjan Paapsi ja Vladislav Tšurilkini väravatest Armeeniat 2:1 võita. Tollasest koosseisust mängib Armeenial EM-i finaalturniiril ainsana Sargis Margayan.

Teise vooru mängud peeti pühapäeval ka Riias toimuval A-alagrupi turniiril. Avavoorus Gruusia 4:0 alistanud väljakuperemehed pidid teises voorus enam kui 5200 pealtvaataja ees tunnistama 0:0 lõppenud poolaja järel Prantsusmaa 5:0 paremust.

Avavoorus Horvaatiaga 2:2 viigistanud prantslased tõusid A-alagrupi tabeli tippu, sest teises teise vooru mängus mängis Horvaatia ka Gruusiaga 2:2 (1:1) viiki.

Kahe vooru järel on Prantsusmaal 4, Lätil 3, Horvaatial 2 ja Gruusial 1 punkt. 28. jaanuaril on viimases voorus vastamisi Läti ja Horvaatia ning Gruusia ja Prantsusmaa.

Esmaspäeval peetakse teise vooru mängud C-alagrupis, kus on vastamisi Valgevene ja Hispaania ning Belgia ja Sloveenia. Õhtu teises kohtumises on teiseks kohtunikuks Eesti esindaja Grigori Ošomkov.

Teisipäeval on teine voor kavas D-alagrupis ja seal on vastamisi Ungari ja Portugal ning Poola ja Itaalia.

Alagrupiturniirid lõpevad 29. jaanuaril. Veerandfinaalid peetakse 31. jaanuaril ja 1. veebruaril. Poolfinaalid on kavas 4. veebruaril ja medalimängud toimuvad 7. veebruaril.

Toimetaja: Rene Kundla

