Poolfinaali jõudnud Portugal ja Hispaania jätkavad kaotuseta

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid pühapäeval poolfinaalpaarid. 4. veebruaril kohtuvad Ljubljanas Prantsusmaa ja Portugal ning Horvaatia ja Hispaania.

Kui Prantsusmaa (alistas veerandfinaalis 4:2 Ukraina) ja Horvaatia (võideti 3:0 Armeeniat) jõudsid poolfinaali laupäeval, siis Portugal ja Hispaania said oma veerandfinaalvastastest jagu pühapäeval.

D-alagrupi võitja ja kahe viimase EM-i meister Portugal jäi küll C-alagrupis teise koha saanud Belgia vastu omaväravast üheksandal minutil 0:1 kaotusseisu, kuid vastase tugeva surve alla pannud favoriidid said lõpuks kindlalt oma tahtmise, võites poolaja 3:1 ja kogu mängu 8:2. Rohuneemesaarte juurtega Pany Varela suutis kirja saada neli väravat, kolm palli saatis ta Belgia väravavõrku ja lisaks oli ta ka see, kes mänguskoori omaväravaga avas.

Kindla võidu sai ka seitsmekordne Euroopa meister Hispaania, kes C-alagrupi võitjana kohtus D-alagrupis teise koha saanud Itaaliaga. Hispaanlased lõid vastaste väravavõrku mõlemal poolajal kaks väravat ja võitsid kohtumise 4:0 (2:0). Selles kohtumises oli neljas kohtunik Eesti esindaja Grigori Ošomkov.

Hispaania ja Portugal on ainsad meeskonnad, kes on finaalturniiril võitnud kõik neli mängu. Prantsusmaal on kirjas kolm võitu ja üks viik ning Horvaatial kaks võitu ja kaks viiki.

Kui poolfinaalid on kavas 4. veebruaril, siis medalid jagatakse Sloveenias 7. veebruaril.