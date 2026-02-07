Saalijalgpallis said meistritiitli Hispaania ja Iraan

Leedus, Lätis ja Sloveenias toimunud 13. Euroopa meistrivõistlustel olid laupäeval Ljubljanas peetud finaalis vastamisi kahe viimatise EM-i võitja ja finaalturniiridel järjest 16 mängu võitnud Portugal ning seitsmekordne Euroopa meister Hispaania.

Mäng algas väravate sajuga, sest vähem kui seitsme minutiga löödi neli väravat. Unistuste alguse tegi Hispaania, kes läks kahe ja poole minutiga 2:0 juhtima. Tiitlikaitsja, kes leidis ennast juba neljandat korda sel turniiril mängu alguses kaotusseisust, kuid esimest korda kaheväravalisest, taastas kiiresti tasakaalu ja järgmise nelja minutiga tehti seisuks 2:2.

Poolaja võitis siiski Hispaania, kes 40 sekundit enne vaheajavilet realiseeris 10 meetri karistuslöögi, kusjuures Portugali väravavaht sai käe vahele, kuid pall veeres siiski väravasse.

Teise poolaja keskel taastas aga Portugal viigi – 3:3. 4.40 enne mängu lõppu lõi klubijalgpalli Barcelonas mängiv 25-aastane Hispaania koondislane Antonio Perez oma selle kohtumise kolmanda värava, tõustes seitsme tabamusega turniiri resultatiivseimaks väravakütiks koos prantslase Souheil Mouhoudine'iga.

5,6 sekundit enne lõpuvilet tegi Hispaania võitja suhtes lõplikult asjad selgeks ja üheks kangelaseks oli taas Perez, kes tegi väravale põhilise eeltöö.

Kaheksanda tiitli saanud Hispaania tuli viimati meistriks 2016. aastal, kui turniir peeti Serbias. Seejärel võitis kaks tiitlit just Portugal, kellele äsjalõppenud turniiril saadud hõbe on läbi aegade teine teine koht.

Väravaterohkes pronksimängus suutsid Horvaatia vastu poolaja 1:2 kaotanud ja teisel poolajal 3:5 kaotusseisus olnud prantslased viigistada mänguseisu 5:5-le seitse sekundit enne lõppu.

Lisaaega ei mängitud ja penaltiseerias olid Horvaatia esimesed kuus lööjat täpsed, kuid Prantsusmaa kuues lööja saatis palli üle värava. Nii sai Horvaatia EM-ilt esimese medali, ületades senise parima tulemuse, milleks oli kodusel EM-il 2012. aastal saadud neljas koht.

Prantsusmaa pidi teist suurturniiri järjest tunnistama pronksimängus vastaste paremust. Kaks aastat tagasi olid nad MM-il 3.-4. koha mängus kaotanud Ukrainale 1:7.

Kusjuures viigiga lõppes ka Prantsusmaa – Horvaatia mäng alagrupis, kus nad 21. jaanuaril toimunud turniiri avakohtumises tegid 2:2 viigi.

Indoneesia tegi tiitlikaitsja elu raskeks

Ajavahest tingituna selgus esimesena meister Aasias, kus 18. korda toimunud võistluste ajaloos esimest korda medalimängudele jõudnud Indoneesia oli tiitlikaitsja Iraani vastu valmistamas üllatust, kuid penaltiseerias suutis Iraan saada siiski oma 14. meistritiitli.

10 733 pealtvaataja silme all toimunud finaalmängus oli Indoneesia ees 3:1 ja veel veidi rohkem kui kolm minutit enne lõppu 4:3, kuid normaalaeg lõppes 4:4. Ka lisaaega läks Indoneesia 1.55 enne teise lisaaja teist poolt juhtima 5:4, kuid Iraan suutis pool minut hiljem viigistada ja viia mängu penaltiseeriani.

Penaltiseerias eksisid esimesena Iraani mängijad, kelle esimese lööja ürituse Indoneesia väravavaht tõrjus. Iraani väravavaht omakorda tõrjus vastaste neljanda löögi ja nii oli seis viie lööja järel 4:4 viigis.

Indoneesia kuues lööja lõi väravast mööda ja kuna järgmisena lööma läinud Iraani mängija ei eksinud, sai kohtumise ja turniiri võidu Iraan.

Pronksimängu Aasias meistrivõistlustel ei peetud. Kolmanda koha said nii Iraak kui ka Jaapan.