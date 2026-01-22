Leedu andis kodusel EM-il võidu käest viimasel minutil

Leedu oli lähedal teise EM-i kaaskorraldaja Läti edule, kuid kui lätlased suutsid kolmapäeval võita, siis leedukad said tabelisse viigipunkti. Samas peavad leedukad ka sellega rahul olema, sest kui Tšehhi on UEFA reitingus 10. kohal, siis Leedu leiame alles 35. realt.

Enamik mängu väravatest sündis avapoolajal, kui Tšehhi läks 1:0 ja 2:1 juhtima, kuid poolajapausile mindi väljakuperemeeste 3:2 juhtimisel.

Teisel poolajal kandis Tšehhi surve vilja alles viimase minuti keskel, kui löödi lõppseisuks 3:3. Leedulased olid enne seda lähedal "lendava väravavahiga" mänginud külaliste karistamisele, kuid pall läks tšehhide tühjast väravast väga lähedalt mööda.

Viik tähendas seda, et B-alagrupis juhib avavooru järel Armeenia, kes alistas päeva esimeses kohtumises 0:1 kaotusseisust 2:1 (0:0) alagrupis kõrgeimat asetust omava Ukraina.

Kui Lätis ja Leedus toimuvates alagruppides on esimene voor selja taga, siis Sloveenias alustatakse C-alagrupi mängudega reedel ning vastamisi on Valgevene – Belgia ja Sloveenia – Hispaania.

Viimasena alustab samuti Sloveenias mängitav D-alagrupp, kus laupäeval kohtuvad Itaalia ja Portugal ning Ungari ja Poola. Itaalia - Portugali mängus on kolmandaks kohtunikuks Grigori Ošomkov Eestist.

Igast alagrupist pääseb veerandfinaali kaks paremat meeskonda. Euroopa meister selgub 7. veebruaril.